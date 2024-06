QPS annonce de nouveaux services de laboratoire pour les essais cliniques et le développement de thérapies cellulaires





QPS, l'un des principaux organismes de recherche sous contrat (ORC) au niveau mondial, a le plaisir d'annoncer de nouvelles offres de services de laboratoire. Le laboratoire central, le site de thérapie cellulaire leukopak et les nouvelles fonctionnalités PBMC viendront compléter les laboratoires actuels de bioanalyse, de médecine translationnelle et de cellules mononucléaires du sang périphérique (PMBC) et élargir l'offre actuelle de QPS en tant qu'ORC mondiale à service complet.

QPS propose désormais des services d'analyse d'échantillons d'essais cliniques et des produits de thérapie cellulaire leukopak à partir de son unité d'essais cliniques récemment agrandie et située à Springfield, dans le Missouri. De même, QPS a également élargi son offre de services PBMC de son site de Miami, en Floride, à ses laboratoires de Springfield, dans le Missouri. Les nouvelles infrastructures sont hébergées avec un laboratoire clinique (de sécurité) préexistant, une pharmacie autonome moderne et un espace dédié à la fabrication et à l'expédition de kits d'essais cliniques.

Le laboratoire central moderne pour l'analyse des échantillons complète le laboratoire de sécurité installé sur place, équipé des technologies les plus récentes pour les tests de chimie, d'analyse d'urine, de sérologie, de coagulation et d'hématologie. Ces moyens, conçus pour contrôler la sécurité des sujets pendant les essais cliniques en cours, resteront des services de base pour les essais cliniques internes de QPS.

Le nouveau centre de collecte et de traitement des produits leukopak est conçu pour répondre à la demande exponentielle de produits sanguins destinés à la recherche sur la thérapie cellulaire et QPS est bien placé pour fournir ce service. QPS Missouri dispose d'une base de données de plus de 35 000 candidats à l'étude, qui peuvent être contactés en tant que donneurs de sang potentiels pour les produits Leukopak.

« Il existe une importante demande non satisfaite dans le domaine des produits de thérapie cellulaire, qui connaît une croissance rapide et représente une excellente opportunité pour QPS. Plus de 3 000 programmes de thérapie cellulaire et génique sont en cours, ce qui représente une augmentation de 20 % au cours des cinq dernières années. Ces programmes nécessitent des produits leukopak pour avancer, et par conséquent, ce marché devrait croître de plus de 8 % au cours des six prochaines années », a déclaré Benjamin Chien, président du conseil d'administration, président et PDG de QPS.

Les nouveaux services PBMC comprennent un nouveau laboratoire de traitement des PBMC sur le site de Springfield, qui vient compléter le laboratoire déjà existant de QPS Miami à Miami, en Floride. Ce nouveau laboratoire répondra à un besoin non satisfait de traitement des PBMC dans le Midwest. L'analyse des échantillons de PBMC est un processus qui prend du temps, habituellement requis dans les essais de vaccins, et il est préférable de l'effectuer dans un laboratoire adjacent à l'unité d'essai clinique. QPS est très bien placé pour offrir ce service.

« Ces nouvelles infrastructures, ces nouveaux services et ces nouveaux produits élargissent nos capacités d'ORC, ce qui permet à QPS d'offrir à ses clients des services de recherche clinique complets en un seul endroit. Le laboratoire central, le laboratoire PBMC et le centre de leucopack complètent et améliorent notre unité d'essais cliniques de 240 lits, notre laboratoire de sécurité, notre pharmacie autonome moderne et notre centre de production de kits d'essais cliniques », a déclaré Brendon Bourg, vice-président de la phase précoce et responsable administratif de QPS Missouri.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS est un organisme de recherche contractuelle (ORC) conforme aux BPL et aux BPC à service complet offrant la plus haute qualité de services de découverte, de bioanalyse et de développement de médicaments précliniques et cliniques. Petit laboratoire de bioanalyse en 1995, QPS est aujourd'hui un ORC à service complet avec 1 100 employés aux États-Unis, en Europe et en Asie, et proposant des services élargis de R&D sous contrat pharmaceutique avec une expertise particulière dans les domaines de la pharmacologie, du métabolisme médicamenteux et de la pharmacocinétique, de la toxicologie, de la bioanalyse, de la médecine translationnelle, des essais cliniques et des services de recherche clinique. Leader primé axé sur la bioanalyse et les essais cliniques, QPS est reconnu pour ses normes de qualité éprouvées, son expertise technique, une approche flexible de la recherche, la satisfaction des clients et des laboratoires et installations clés en main. Grâce à des améliorations continues des capacités et des ressources, QPS s'engage à fournir une qualité supérieure, des performances élevées et un service éprouvé à ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.qps.com ou contactez-nous par email à l'adresse [email protected].

26 juin 2024 à 21:35

