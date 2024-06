Green Street continue son expansion mondiale en déployant une équipe de recherche et d'actualités au Canada





Green Street, le principal fournisseur d'informations immobilières commerciales, entre sur le marché canadien avec son expertise sectorielle de près de 40 ans et son approche impartiale de l'information. La couverture de Green Street au Canada inclura des actualités exclusives ainsi que de la recherche et des données/analyses, ciblant tout d'abord le marché public avec le projet de proposer par la suite des données et des informations relatives au marché privé.

L'offre de recherche au Canada inclura la couverture d'environ 15 SIIC opérant dans cinq secteurs immobiliers (appartement, industriel, logement pour personnes âgées, bureau et commerce de détail) avec un ensemble de rapports comparable aux modèles américains et européens au sein de la plateforme SaaS de Green Street. Les données des SIIC incluront des fiches tarifaires hebdomadaires, des recommandations d'achat/maintien/vente, des modèles détaillés de valeur liquidative et des téléchargements de données avec plus de 75 indicateurs de bénéfices et d'évaluation du portefeuille, y compris des prévisions de bénéfices à 5 ans. À terme, le produit de recherche et de données comprendra également dix marchés privés.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Fred Blondeau et Gaurav Mathur pour diriger nos recherches canadiennes, apportant ainsi plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier commercial au Canada afin de renforcer notre talentueuse équipe de recherche mondiale », déclare Cedrik Lachance, directeur de la recherche. « La combinaison de l'expertise approfondie des analystes de marché avec l'indépendance de Green Street, ses méthodologies propriétaires et son expérience éprouvée nous permet de lancer un produit différencié qui ajoute de la valeur à ce marché en pleine croissance et aide nos clients à générer un rendement supérieur. »

Green Street News ? Édition canadienne offre des bulletins complets avec des scoops exclusifs et une veille commerciale élaborés par une équipe d'analystes répartis dans tout le Canada qui étudient tous les secteurs clés de l'immobilier et les catégories d'actifs. T.J. Foderaro, rédacteur en chef de la division News de Green Street, supervisera l'équipe éditoriale mondiale de plus de 50 rédacteurs de l'entreprise, notamment : Jenna Cocullo (Montréal/Québec, tous secteurs), Zoe Demarco (bureaux et hôtels, Toronto), Rahul Gupta (industriel, centres de données et stockage en libre-service, Toronto), Laura Hanrahan (logement collectif et commerce de détail, Toronto), Matt Lamers (financement et industriel, Toronto) et Jeremy Nuttall (Vancouver, Calgary et Edmonton, tous secteurs).

Jeffry Stuek, Jr., chef de la direction, déclare : « Notre arrivée au Canada marque une étape passionnante pour la stratégie d'expansion mondiale de Green Street. Notre perspicacité, notre innovation et nos capacités nous aideront à accomplir notre mission d'autonomiser l'industrie immobilière commerciale mondiale et d'élargir notre compréhension inégalée du secteur afin de continuer à générer de la valeur pour notre clientèle croissante. »

Pour de plus amples renseignements à propos de la couverture de Green Street au Canada, cliquez ici pour des informations détaillées sur les produits ou regardez cette courte vidéo du responsable des revenus, Kris Hoffman.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherche, d'actualités, de données, d'analyses et de services consultatifs en immobilier commercial aux États-Unis, au Canada et en Europe. Depuis près de 40 ans, Green Street fournit des renseignements inégalés et des données éprouvées sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds et d'autres acteurs sectoriels à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société fournit des perspectives exclusives sur le marché, des informations axées sur les conclusions et des analyses prédictives via sa plateforme SaaS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.greenstreet.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 21:20

