LambdaTest lance Accessibility Automation pour promouvoir l'inclusion numérique





LambdaTest, une plateforme de test unifiée de premier plan basée sur le cloud, présente sa nouvelle fonctionnalité, Accessibility Automation. Cette solution aide les entreprises à créer des contenus numériques inclusifs et accessibles à tous, même aux personnes handicapées. En automatisant la détection et le signalement des obstacles à l'accessibilité dans les applications web, LambdaTest veille à la conformité avec des normes clés telles que les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), l'Americans with Disabilities Act (ADA) et la section 508 de la Rehabilitation Act.

Accessibility Automation s'appuie sur Axe-Core de Deque. Elle conviendra aux organisations de toutes tailles, car elle garantit qu'au fur et à mesure que les entreprises se développent, leur contenu numérique demeure inclusif et conforme aux exigences légales. Elle s'intègre de manière transparente avec les cadres de test les plus courants, élargissant ainsi ses fonctions de test d'accessibilité.

Ce produit simplifie le processus d'identification et de résolution des problèmes d'accessibilité. Il génère des rapports complets mettant en évidence les problèmes spécifiques, leur degré de gravité et les recommandations à suivre pour les corriger. Cette approche complète comprend la vérification des problèmes d'accessibilité courants tels que l'absence de texte alt, le contraste de couleur inadéquat et l'utilisation incorrecte des attributs ARIA, qui sont essentiels aux technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran. Les résultats sont présentés dans un tableau de bord centralisé pour faciliter le suivi et la gestion.

« Chez LambdaTest, nous croyons en un monde numérique accessible à tous », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et responsable des produits. « Accessibility Automation de LambdaTest est conçue pour permettre aux développeurs, aux équipes d'assurance qualité et aux entreprises d'intégrer facilement l'accessibilité dans leurs flux de travail sans subir de charges additionnelles. Notre objectif est de faire de l'accessibilité une partie intégrante du développement. »

Pour plus d'informations sur Accessibility Automation de LambdaTest, veuillez consulter : www.lambdatest.com/support/docs/accessibility-automation/

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution commerciale intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire considérablement la durée de commercialisation grâce à l'outil Just in Time Test Orchestration (JITTO), assurant des lancements de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10?000 entreprises et plus de deux millions d'utilisateurs répartis dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Browser & App Testing Cloud permet de tester manuellement et automatiquement les applications web et mobiles sur plus de 3000 navigateurs, appareils et systèmes d'exploitation.

HyperExecute permet une orchestration rapide et efficace de la grille de test dans le cloud pour tout framework ou langage de programmation, accélérant ainsi le développement logiciel.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://lambdatest.com

26 juin 2024

