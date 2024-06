Talkdesk est nommée comme un Leader dans l'IDC MarketScape 2024 pour son logiciel d'applications de type CCaaS (Centre de contact en tant que service)





Talkdesk®, Inc., un fournisseur mondial de technologie d'expérience client (CX) basée sur l'intelligence artificielle (IA) et destinée aux entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée comme un Leader dans le cadre de l'évaluation IDC MarketScape: Worldwide Contact Center?as-a-Service (CCaaS) Applications Software 2024 Vendor Assessment [n° de document US52302923, juin 2024].

L'IDC MarketScape a évalué les fournisseurs de technologie qui offrent des capacités de CCaaS pour les centres de contact et les agents équipés de produits autonomes basés sur l'IA et/ou de produits qui exploitent l'IA de manière à se différencier des produits similaires non améliorés par l'IA, ainsi que pour proposer des capacités d'intégration destinées à d'autres centres de contact, ou des marchés fonctionnels adjacents et la gestion des données. Selon l'analyse de l'IDC et la perception des acheteurs, Talkdesk a été classée dans la catégorie des Leaders.

Selon le rapport, « les clients de Talkdesk apprécient l'éventail des capacités et la facilité d'utilisation du produit. Alors que l'IA reste une aspiration pour de nombreuses organisations, les clients de Talkdesk ont parlé en termes positifs des capacités présentes dans la plateforme, et attendent le moment où ils seraient prêts à les absorber dans leur propre feuille de route. L'approche de Talkdesk en matière d'IA a consisté à développer les propres capacités de l'entreprise pour obtenir une meilleure efficacité et minimiser les problèmes de compatibilité. Ceci inclut l'IA générative (GenAI). »

À propos de Talkdesk, le rapport note également : « Les produits CCaaS spécifiques à l'industrie sont rares sur le marché, et ils offrent une véritable différenciation pour les utilisateurs qui sont à la recherche d'une plus grande spécificité pour leur secteur. Cela inclut des modèles IA adaptés au secteur et des intégrations à des systèmes d'application de base spécifiques au secteur, tels qu'Epic dans le secteur des soins de santé, ainsi qu'une conformité et l'intégration des réglementations spécifiques au secteur. Les clients ont par ailleurs indiqué qu'il était facile de travailler avec le fournisseur pour obtenir des capacités supplémentaires. »

Téléchargez un extrait gratuit de l'étude IDC MarketScape : Worldwide Contact Center-as-a-Service (CCaaS) Applications Software 2024 Vendor Assessment ici pour en apprendre davantage sur la façon dont Talkdesk transforme les parcours des clients grâce à des solutions CX alimentées par l'IA.

Citation

Tiago Paiva, PDG et fondateur de Talkdesk, a déclaré : « Nous avons commencé notre voyage au coeur de l'IA en 2018, annonçant que l'intelligence serait au coeur de tout ce que nous livrerions avec le lancement de Talkdesk AI. En 2021, nous avons lancé Talkdesk Industry Experience Clouds, conçu pour aider les entreprises à proposer une expérience client transparente, personnalisée et fiable. Ces deux investissements ont complètement changé la donne pour Talkdesk au fil des ans, et nous allons continuer à rester en tête de la courbe d'innovation CX. C'est un honneur pour Talkdesk d'être reconnue comme un Leader dans cette IDC MarketScape. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® a pour mission de débarrasser le monde de la mauvaise expérience client. Grâce à notre plateforme CX générative basée sur l'IA, à des solutions sectorielles spécifiques et à des offres d'IA extensibles, nous permettons aux entreprises dans le cloud et sur site d'offrir des expériences client exceptionnelles qui les rendent plus compétitives, augmentent leur chiffre d'affaires, réduisent les coûts et améliorent l'efficacité opérationnelle. Grâce à des flux de travail spécialisés et à des intégrations prêtes à l'emploi pour nos Industry Experience Clouds, Talkdesk accélère la création de valeur pour nos clients plus rapidement et plus simplement que les solutions traditionnelles ou universelles.

En partenariat avec des entreprises du monde entier, nous innovons en permanence et obtenons des résultats exceptionnels. Notre engagement en faveur de la fiabilité et de la sécurité, associé à notre capacité à tenir nos promesses, nous démarque du reste de l'industrie. Améliorez l'expérience de vos clients, rationalisez vos opérations et augmentez votre chiffre d'affaires avec Talkdesk. Les entreprises qui aiment leurs clients utilisent Talkdesk.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

À propos de l'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs, d'IDC MarketScape est destiné à donner un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui produit une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, les capacités et les stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 21:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :