ClickHouse Cloud est désormais disponible sur Microsoft Azure





ClickHouse Inc, un chef de file de l'analyse en temps réel, annonce l'extension de ClickHouse Cloud vers Microsoft Azure, offrant aux utilisateurs davantage d'options pour le déploiement et la gestion de leurs charges de travail analytiques. Avec cette extension, ClickHouse Cloud est désormais disponible auprès de trois grands fournisseurs de services en nuage.

Les entreprises adoptent de plus en plus des bases de données analytiques en temps réel dans leurs applications interactives et axées sur les données de relation client, ainsi que pour leurs flux relatifs à leurs entrepôts de données internes et au travail de science des données, et la disponibilité de ClickHouse Cloud sur Azure offre aux clients une plus grande flexibilité et un plus grand choix. La disponibilité de ClickHouse Cloud sur Azure Marketplace permet aux utilisateurs d'utiliser les investissements Azure existants et de profiter des intégrations avec les services spécifiques à Azure, notamment Microsoft Power BI et Azure Event Hubs.

« Des entreprises de toutes tailles font confiance à ClickHouse pour tirer de précieuses informations de leurs données, dans une grande variété de cas d'utilisation », a déclaré Aaron Katz, cofondateur et PDG de ClickHouse, Inc. « Cette annonce réaffirme notre volonté d'offrir le meilleur entrepôt de données en temps réel à nos utilisateurs, quel que soit le fournisseur de cloud qu'ils utilisent. »

« Comme ClickHouse Cloud est généralement disponible sur Microsoft Azure, les entreprises et les sociétés natives du numérique peuvent tirer parti de l'étendue de ses cas d'utilisation sur l'une des plateformes cloud les plus ouvertes et les plus souples », a confié pour sa part Erin Chapple, vice-présidente du groupe Azure Core Products and Design chez Microsoft. « Les clients et partenaires mutuels peuvent désormais bénéficier de solutions d'analyse en temps réel et de capacités d'informatique décisionnelle afin d'obtenir des informations précieuses à partir de leurs données, et ce de manière inédite. »

La bêta publique de ClickHouse Cloud sur Azure a été annoncée lors de l'événement Microsoft Build qui a eu lieu en mai 2024, et fait depuis l'objet d'une forte adoption par les organisations qui cherchent à développer des applications analytiques en temps réel venant s'ajouter à Azure.

« Nous sommes ravis du lancement de ClickHouse Cloud sur Microsoft Azure », a déclaré Julian LaNeve, directeur de la technologie chez Astronomer. « Notre plateforme de données traite des volumes massifs d'événements en temps réel, et ClickHouse a joué un rôle déterminant dans la fourniture d'analyses rapides comme l'éclair. Avec ClickHouse Cloud sur Azure, nous sommes désormais en mesure de déployer et de faire évoluer sans effort l'infrastructure fiable, sécurisée et évolutive d'Azure. »

« Chez BaxEnergy, notre mission est de rendre les énergies renouvelables plus faciles, plus efficaces, plus abordables et plus sûres », a déclaré Marco Cecconi, responsable de la recherche et du développement chez BaxEnergy. « ClickHouse Cloud sur Microsoft Azure nous aide à réaliser des analyses avancées sur de grands volumes de données provenant de sources diverses d'énergie renouvelable. En générant des informations exploitables, en créant des rapports détaillés et en développant des tableaux de bord personnalisés, nous permettons à nos clients d'obtenir de meilleures performances et d'adapter leurs opérations de manière efficace. Nous avons été agréablement surpris par la rapidité et la flexibilité remarquables de ClickHouse, et nous avons reçu une assistance dédiée exceptionnelle de la part de leur équipe. »

L'utilisation de ClickHouse Cloud sur Azure offre quelques-uns des avantages supplémentaires suivants :

Simplicité. Avec ClickHouse Cloud, vous créez votre service en un seul clic. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la complexité opérationnelle liée aux configurations de serveurs et à la topologie des clusters, aux shards et aux réplications, à la gestion des sauvegardes et des restaurations, à la durabilité et à la tolérance d'erreur, à la surveillance ou aux alertes. Cela fonctionne, tout simplement.

Vitesse et échelle. ClickHouse Cloud est conçu pour traiter des analyses en temps réel sur des ensembles de données de l'ordre du pétaoctet. Il n'est pas nécessaire de procéder à un sharding ou à un déplacement manuel des données, car la solution s'adapte automatiquement. Notre cache multicouche ainsi que d'autres optimisations de performance natives du cloud garantissent des performances de requête impressionnantes pour une grande variété de charges de travail.

Sécurité et fiabilité. ClickHouse Cloud intègre par défaut les meilleures pratiques en matière de sécurité. Il est configuré de manière à être isolé du réseau et est doté d'une fonction de cryptage du trafic. Les constructions ClickHouse sont en outre renforcées, testées et validées pour ClickHouse Cloud. Le service est automatiquement répliqué sur plusieurs zones de disponibilité pour assurer une haute disponibilité.

Efficience. ClickHouse Cloud s'adapte à la nature changeante de vos charges de travail, son échelle augmentant ou diminuant selon vos besoins. ClickHouse Cloud tire également parti du stockage d'objets partagé en tant que stockage principal, tout en séparant les ressources informatiques. Cela permet d'augmenter considérablement la flexibilité et l'efficacité des ressources, et ainsi d'offrir le meilleur rapport prix/performance du secteur.

Écosystème. Les intégrations faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d'ingérer harmonieusement des données et de s'interfacer avec des systèmes internes et externes. Un ensemble organisé d'intégrations de base et de partenaires approuvées ayant pour but d'assurer un fonctionnement transparent avec ClickHouse Cloud est fourni en plus de centaines d'intégrations construites par la communauté. Au sein de l'écosystème Azure, ClickHouse Cloud propose des intégrations clés en main avec Azure Event Hubs, Power BI et Azure Blob Storage.

ClickHouse Cloud offre une période d'essai de 30 jours, accompagnée de 300 USD de crédits d'utilisation gratuits. Pour démarrer, inscrivez-vous ici ou abonnez-vous depuis l'Azure Marketplace.

À propos de ClickHouse

ClickHouse est un système de gestion de base de données présenté en colonnes rapide et open source qui permet le traitement et l'analyse de données en temps réel. Conçu pour de hautes performances, ClickHouse Cloud offre une vitesse d'interrogation exceptionnelle, ce qui en fait une solution idéale pour traiter de gros volumes de données. Reconnu par des entreprises de premier plan telles que Lyft, Deutsche Bank et LangChain, ClickHouse Cloud permet aux entreprises d'acquérir des renseignements cruciaux et de favoriser la prise de décision grâce à son infrastructure de données évolutive, efficace et robuste. Pour plus d'informations, rendez-vous sur clickhouse.com.

26 juin 2024

