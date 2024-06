Le gouvernement du Canada lance une consultation publique sur l'infrastructure de calcul pour l'intelligence artificielle





Les commentaires recueillis éclaireront l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures liées à l'investissement de 2 milliards de dollars prévu dans le budget de 2024 pour stimuler la capacité souveraine de traitement de données pour l'IA du Canada

OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) est l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque. Elle offre des perspectives prometteuses pour le développement économique et l'accroissement de la productivité, de même que des débouchés pour les travailleurs dans tous les secteurs. Pour tirer parti de ces possibilités en toute sécurité, les chercheurs et les entreprises du pays devront avoir plus facilement accès à une puissance de calcul avancée et ultraperformante. Le gouvernement du Canada veut tirer profit du leadership du pays en matière d'IA et accroître l'accès national à la puissance de calcul dont les chercheurs et les développeurs ont besoin pour entraîner l'IA et assurer son déploiement.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Consultation sur la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle (IA). Les résultats de cette consultation éclaireront les travaux de mise sur pied et de mise en oeuvre du Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA et de la Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA, deux initiatives proposées dans le budget de 2024. Un plan directeur pour l'IA est présenté dans le cadre de la consultation pour orienter les discussions et décrire les perspectives et les visées du gouvernement en ce qui a trait à l'IA.

La consultation permettra d'obtenir le point de vue des chercheurs, des innovateurs et des entreprises dans la détermination des meilleures stratégies pour investir dans l'avenir du Canada en matière d'IA. Elle sera menée de diverses façons, y compris en ligne. Le gouvernement consultera également la société civile, des groupes autochtones et d'autres parties prenantes.

Le gouvernement du Canada mène cette consultation, car il entend s'assurer que les organisations, les entreprises et les chercheurs ont accès à la capacité de calcul dont ils ont besoin pour protéger les données et la propriété intellectuelle canadiennes lorsqu'ils effectuent des travaux avancés en IA.

Le gouvernement travaille résolument à protéger les avantages que possède le Canada en matière d'IA sur la scène internationale, en vue de favoriser la croissance économique et de créer des emplois bien rémunérés pour les prochaines générations. Le secteur de l'IA connaît une croissance rapide et, grâce à cette consultation, nous serons mieux à même d'aider les Canadiens à prospérer dans ce secteur crucial tout en donnant une chance équitable pour chaque génération.

« L'intelligence artificielle offre des possibilités exceptionnelles pour les travailleurs et les entreprises, et le Canada est fier d'avoir toujours été un chef de file dans ce secteur. Cette consultation mettra à profit le leadership canadien, des chercheurs initiaux aux utilisateurs finaux, pour maintenir la position avantageuse du Canada et de son économie en ce qui a trait aux possibilités offertes par l'IA. Nous renforcerons et protégerons les avantages du Canada en matière d'IA, ainsi que l'accès national à une puissance de calcul. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

La consultation se déroule du 26 juin au 6 septembre 2024.

Les organisations sont invitées à prendre part à la consultation pour que les retombées de l'investissement de 2 milliards de dollars puissent être maximisées et pour assurer un accès durable à une capacité de calcul souveraine. Une fois la consultation terminée, Innovation, Sciences et Développement économique Canada publiera un « rapport sur que nous avons entendu » afin de résumer les commentaires reçus.

publiera un « rapport sur que nous avons entendu » afin de résumer les commentaires reçus. Depuis les années 1980, le Canada est un leader en matière d'IA, ce qui s'explique par le talent considérable de ses chercheurs, ainsi que par leurs innovations et découvertes scientifiques de pointe.

est un leader en matière d'IA, ce qui s'explique par le talent considérable de ses chercheurs, ainsi que par leurs innovations et découvertes scientifiques de pointe. Une capacité de calcul insuffisante au pays rend les chercheurs et les entreprises dépendants de chaînes d'approvisionnement internationales fragiles en matière de puissance de calcul pour l'IA. À cela s'ajoutent d'autres enjeux liés aux coûts, à la sécurité d'accès, et à la protection des données canadiennes.

Le budget de 2024 prévoit une enveloppe de 2 milliards de dollars sur cinq ans pour le nouveau Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA et la Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA. Les chercheurs et les entreprises du secteur de l'IA auront ainsi accès aux outils dont ils ont besoin pour demeurer compétitifs dans un contexte mondial en rapide évolution.

sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA. Les chercheurs et les entreprises du secteur de l'IA auront ainsi accès aux outils dont ils ont besoin pour demeurer compétitifs dans un contexte mondial en rapide évolution. Le budget de 2024 prévoit aussi 50 millions de dollars pour la création de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, qui aura comme mandat d'assurer le développement et le déploiement sécuritaires de l'IA.

Le gouvernement du Canada soutient la mise au point et l'adoption responsables de l'IA dans l'ensemble de l'économie par une série de mesures, dont la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (projet de loi C-27) et le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsable des systèmes d'IA générative avancés.

soutient la mise au point et l'adoption responsables de l'IA dans l'ensemble de l'économie par une série de mesures, dont la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (projet de loi C-27) et le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsable des systèmes d'IA générative avancés. En 2017, le Canada a été le premier pays à se doter d'une stratégie nationale sur l'IA. La Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle aide le Canada à maintenir sa position de chef de file mondial en matière d'IA. Elle aide aussi les entreprises à être plus concurrentielles, et les Canadiens à bénéficier de la croissance de l'économie numérique. Un financement de plus de 443 millions de dollars a été annoncé en 2022 dans le cadre de la deuxième phase de la Stratégie.

