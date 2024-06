Cognite reconnue comme partenaire de l'année 2024 de Microsoft en matière d'énergie et de ressources





Cognite, l'autorité mondialement reconnue en matière de données et d'IA industrielles, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix Energy and Resources 2024 Microsoft Partner of the Year. C'est la troisième année consécutive que Microsoft reconnaît Cognite comme un leader mondial en raison de sa capacité à fournir une transformation industrielle significative et évolutive grâce à sa plateforme industrielle DataOps fondamentale, Cognite Data Fusion ®?.

Cognite offre une combinaison unique de capacités de production alimentées par l'IA et adaptées à l'industrie, de connaissances spécialisées dans le domaine industriel et d'expertise en IA générative industrielle. La dernière offre stratégique de l'entreprise, Cognite Atlas AI, développe des agents industriels low-code qui permettent aux organismes industriels d'utiliser l'IA générative pour effectuer des opérations plus complexes avec une plus grande précision, notamment l'automatisation des flux de travail et l'aide à la prise de décision. Cela accélère les gains d'efficacité qui peuvent générer des dizaines de millions de dollars d'impact sur les entreprises.

Cette distinction reconnaît Cognite comme faisant partie des meilleurs partenaires Microsoft du monde pour avoir fait preuve d'excellence dans les domaines de l'innovation et de la mise en oeuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« C'est un grand honneur d'être reconnue comme le partenaire de l'année dans le domaine de l'énergie et des ressources. Ce prix témoigne de l'excellent travail de nos clients et de nos associés ainsi que de notre solide relation avec Microsoft », a déclaré Girish Rishi, CEO de Cognite. « Cognite continue d'être le chef de file en matière de données industrielles mondiales (Industrial DataOps), ce qui permet aux entreprises du secteur de l'énergie et des ressources d'exploiter l'IA dans leur parcours numérique transformateur. Cognite Data Fusion ®? est conçue pour l'industrie, en intégrant dans son logiciel des décennies d'expertise dans ce domaine. En s'appuyant sur les services Azure pour offrir des fonctionnalités d'IA générative, les clients bénéficient d'un accès simple à des données industrielles complexes et à des capacités de jumeau numérique, ce qui multiplie par 10 l'efficacité des flux de travail dans le domaine de l'énergie. Notre partenariat continuera à stimuler l'innovation pour forger un avenir durable ».

Les Microsoft Partner of the Year Awards récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA dans le cloud de Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été classés en différentes catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 700 nominations provenant de plus de 100 pays. Cognite a été récompensée pour avoir fourni des solutions et des services exceptionnels dans le domaine de l'énergie et des ressources.

« Félicitations aux lauréats et aux finalistes des prix Microsoft Partner of the Year 2024 ! », a déclaré Nicole Dezen, Chief Partner Officer et Corporate Vice President chez Microsoft. « Le dynamisme généré par de nombreuses annonces faites par AI & Copilot cette année a nourri l'innovation de nos partenaires, permettant d'offrir des services et des solutions révolutionnaires aux clients. Je suis très motivée par les capacités et la créativité de notre écosystème de partenaires et les lauréats de cette année font une démonstration magnifique que le meilleur est réalisable avec l'IA et le Cloud de Microsoft ».

Des informations supplémentaires sur les prix 2024 sont disponibles sur le blog des partenaires Microsoft : https://aka.ms/POTYA2024_announcement . La liste complète des catégories, des lauréats et des finalistes est disponible à l'adresse suivante https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists .

À propos de Cognite

Cognite met l'IA générative au service de l'industrie. Les entreprises leaders dans les domaines de l'énergie, de la fabrication, de l'électricité et des énergies renouvelables choisissent Cognite pour fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de convertir leurs opérations lourdes en actifs, et garantir ainsi une meilleure sécurité, durabilité et rentabilité. Cognite fournit une plateforme conviviale, sécurisée et évolutive qui permet à tous les décideurs, qu'ils soient sur le terrain ou dans les centres de téléopérations, d'accéder et de comprendre des données industrielles complexes, de collaborer en temps réel et de construire un meilleur avenir. Rendez-vous à l'adresse suivante www.cognite.ai et suivez-nous sur LinkedIn et X.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 19:35

