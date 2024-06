Univar Solutions étend son empreinte logistique robuste avec une nouvelle installation sur mesure à Abbotsford, en Colombie-Britannique





L'installation innovante s'aligne sur l'engagement à long terme de l'entreprise de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050.

DOWNERS GROVE, Ill., le 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions, LLC (« Univar Solutions » ou l'« Entreprise »), un fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui l'inauguration officielle de l'installation de distribution de l'Entreprise à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada. Le site, situé à environ 4 kilomètres de la frontière des États-Unis, est stratégiquement positionné près de l'installation de Univar Solutions à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique. Ensemble, les deux sites soutiendront davantage d'opportunités de croissance pour les fournisseurs de la région et amélioreront la livraison rapide et sécurisée des produits aux clients de l'ouest du Canada, avec une empreinte carbone réduite.

Lors de la récente cérémonie d'inauguration, Chris Halberg, vice-président régional principal de la distribution chimique pour Univar Solutions au Canada, a exprimé son optimisme quant aux services améliorés pour les clients et les fournisseurs, avec deux sites de l'entreprise dans la région. « Nous sommes enthousiasmés par les opportunités de croissance et les capacités modernes offertes par cette nouvelle installation. Conçue avec les principes de nos engagements de durabilité intégrés, notre capacité à livrer des produits plus rapidement et en toute sécurité, là où ils sont nécessaires, offrira des efficacités stratégiques pour nos fournisseurs et clients. »

Abbotsford s'aligne avec l'engagement à long terme de l'entreprise de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'installation a été conçue dans le but d'offrir une technologie écoénergétique et de se conformer aux dernières normes d'émission, ainsi qu'à des forces logistiques et de stockage innovantes. La mise en oeuvre des meilleures pratiques a été une priorité tout au long de la planification et de la construction de l'installation, ce qui a inclus un stockage chimique et d'ingrédients plus efficace et étendu, une capacité ferroviaire accrue, un système de télémétrie de réservoir pour tout le site pour l'inventaire des produits en temps réel, et des salles de mélange spécialement conçues pour les solvants, les corrosifs et les oxydants.

Découvrez comment Univar Solutions s'engage à créer un monde plus propre, plus sûr et plus durable, en intégrant la durabilité dans l'avenir de la distribution.

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique de l'industrie, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

