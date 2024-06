Compte rendu - Sommaire des coprésidents : Réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité - Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux s'engagent à mettre en oeuvre le Cadre mondial de la biodiversité au Canada





GATINEAU, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres et représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité se sont réunis à Ottawa pour renouveler leur engagement à améliorer la conservation et l'utilisation durable de la nature au Canada. Nous savons à quel point ce travail est important et quels bénéfices en tireront les gens, maintenant et dans l'avenir.

Les ministres et représentants se sont réunis en mai 2023 et ils se sont alors engagés à poursuivre les efforts collectifs visant à freiner la perte de biodiversité et à inverser cette tendance d'ici 2030, et à maintenir la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050. Ils ont également discuté des efforts collectifs visant à atteindre l'objectif du Canada de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030 en réponse à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Aujourd'hui, les ministres et représentants ont partagé leurs initiatives respectives en matière de conservation de la biodiversité et ont discuté de l'importance d'accélérer le rythme quant aux mesures à prendre.

Les participants ont discuté de la façon dont la mise en oeuvre réussie et ambitieuse de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada nécessite une action coordonnée et dépend des approches pangouvernementales et mobilisant toute la société. Ils ont convenu que la collaboration entre les gouvernements FPT et avec les organisations et les gouvernements autochtones, les administrations locales, la société civile, le milieu universitaire et l'industrie est essentielle. Cette approche inclusive et à plusieurs volets contribuera à garantir que les besoins humains sont satisfaits, que notre utilisation des services rendus par la nature est durable et que nous assumons nos responsabilités à l'égard des générations à venir.

Les participants ont reconnu les contributions significatives que chaque administration apporte déjà aux priorités et objectifs communs. Ils ont rappelé que chaque administration a des circonstances uniques, établit ses propres plans et priorités, et met en oeuvre divers outils et partenariats. Ils ont réfléchi à la manière dont les efforts peuvent être renforcés par la collaboration au sujet de l'aménagement du territoire respectueux de la biodiversité, des espèces en péril, de la conservation par zone, des espèces exotiques envahissantes et de la santé des espèces sauvages.

En tenant toujours compte de l'importance centrale des aires protégées et de conservation pour freiner la perte de biodiversité, les participants ont reconnu l'importance de l'innovation et de l'utilisation d'une variété d'outils pour accélérer la conservation par zone. Ils ont aussi reconnu l'importance de poursuivre leurs efforts en vue de l'expansion des aires protégées et de conservation dans leurs administrations respectives et se réjouissent de poursuivre leur collaboration dans l'esprit d'une coordination et d'une efficacité accrues.

Avec 662 espèces en péril au Canada, les participants ont également discuté de la façon dont ils peuvent obtenir de meilleurs résultats en matière de protection et de rétablissement des espèces. Ils se sont réengagés à travailler ensemble pour mettre en oeuvre l'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada, convenue par les gouvernements FPT en 2018, une approche qui déplace les efforts de conservation concentrés sur une seule espèce vers une approche axée sur plusieurs espèces et sur les écosystèmes en ciblant des lieux, des secteurs et des espèces prioritaires. Les participants ont accueilli un panel d'experts qui ont présenté des options pour accélérer le rythme du changement qui pourraient être envisagées par les administrations.

Les participants ont reconnu le rôle essentiel que jouent les gouvernements, les communautés et les organisations autochtones dans les initiatives de conservation et la lutte contre la perte de biodiversité. Les peuples autochtones sont les premiers intendants de la terre et sont souvent les mieux placés pour soutenir la restauration d'écosystèmes sains au Canada. Les accords sur la nature élaborés à ce jour reflètent ce partenariat très précieux entre les gouvernements FPT et les organisations autochtones en faveur de la conservation et de la restauration. Les participants ont également convenu que les connaissances et la science autochtones, combinées à la science occidentale, sont essentielles à la réussite de la mise en oeuvre des stratégies FPT en matière de nature, et ont partagé un désir commun de continuer à soutenir le leadership et les efforts des Autochtones en vue du rétablissement de la nature au pays.

À l'approche de la COP16, le Canada a une occasion de continuer à jouer un rôle de chef de file mondial pour freiner la crise de la biodiversité et inverser la tendance. À cette fin, les ministres FPT restent déterminés à travailler ensemble sur des objectifs communs pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité du Canada, conformément aux priorités et aux compétences de chaque gouvernement.

Les ministres se réuniront à nouveau l'année prochaine pour examiner les progrès accomplis par le Canada dans la réalisation de son objectif de freiner la perte de biodiversité et d'inverser cette tendance d'ici 2030 et de placer la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

Faits en bref

Les participants ont reconnu les relations et les résultats clés obtenus par le Comité directeur national d'En route vers l'objectif 1 du Canada , notamment les définitions et les orientations pour la reconnaissance et la déclaration des aires protégées et des autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), ainsi que les orientations sur les aires protégées et de conservations autochtones (APCA). Ces ressources et ces orientations seront essentielles pour étendre le réseau de conservation du Canada .

, notamment les définitions et les orientations pour la reconnaissance et la déclaration des aires protégées et des autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), ainsi que les orientations sur les aires protégées et de conservations autochtones (APCA). Ces ressources et ces orientations seront essentielles pour étendre le réseau de conservation du . Afin de faire progresser les mesures en faveur de la nature et d'améliorer la collaboration et la coordination entre les administrations, les participants et les représentants responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité ont décidé d'adopter un modèle de coprésidence pour leur forum et de se réunir une fois par an. Les coprésidents seront le ministre d'ECCC et un ministre de l'un des gouvernements provinciaux ou territoriaux, à tour de rôle.

Les provinces et territoires ont été représentés par le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Des observateurs du Québec, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick étaient présents.

