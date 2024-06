NTT DATA et Zebra Technologies favorisent l'adoption mondiale de la 5G privée grâce à une collaboration Device-as-a-Service





NTT DATA, un leader mondial des infrastructures et des services informatiques, a annoncé aujourd'hui avoir formé un partenariat stratégique avec Zebra Technologies, fournisseur de premier plan de solutions numériques, pour accélérer l'innovation dans l'écosystème des appareils 5G et ainsi encourager leur adoption généralisée dans tous les secteurs.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, NTT DATA et Zebra Technologies co-innoveront pour favoriser l'adoption des appareils 5G, ce qui est essentiel à l'adoption de la 5G privée. Ensemble, les deux Sociétés vont mettre en oeuvre un suivi intelligent des actifs qui permettra leur surveillance et leur gestion en temps réel dans les déploiements industriels et en entreprise. Ce suivi améliorera la visibilité, l'efficacité et les capacités de sécurité, des facteurs essentiels à la gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Industrie 4.0.

L'un des principaux obstacles à l'adoption de la 5G privée est la disponibilité d'appareils 5G pour entreprises. Le partenariat comblera cette lacune en matière d'appareils connectés sur le marché privé de la 5G d'entreprise lequel, selon Omdia, connaîtra une croissance mondiale de 35% au cours des quatre prochaines années et dont la valeur devrait atteindre près de 10 milliards USD d'ici 2028.

Améliorer l'écosystème des appareils de 5G privée

L'accord fait de Zebra Technologies un partenaire stratégique au sein de l'activité Device-as-a-Service de NTT DATA. Pour les clients, cela signifie que l'accès, la mise à niveau, la gestion et l'assistance du cycle de vie des appareils 5G seront simplifiés.

Partout dans le monde, les clients bénéficieront d'une modernisation continue des déploiements d'appareils et de la possibilité d'exploiter de nouvelles solutions de connectivité avec une suite renommée d'appareils compatibles Wi-Fi, LTE privée et 5G privée.

Cette annonce fait suite au récent accord de collaboration de NTT DATA avec Qualcomm, qui vise à accélérer l'évolution de l'écosystème des appareils 5G. À l'heure où les entreprises accélèrent leur transformation numérique, il faut davantage de connectivité pour prendre en charge les applications de l'Industrie 4.0 et l'adoption de l'edge IA.

En combinant le leadership de NTT DATA en matière de 5G privée et l'expertise de Zebra Technologies en matière d'intégration intelligente des données, de gestion des actifs et de coordination de première ligne, les deux Sociétés visent à rendre les fonctionnalités à faible latence et de haute sécurité des appareils compatibles 5G privée facilement accessibles aux travailleurs de première ligne des secteurs de l'automobile, de la fabrication, de la santé et de la logistique.

« Dans notre quête sans relâche pour favoriser l'adoption de la 5G privée et de l'edge IA au sein des entreprises, nous sommes ravis d'unir nos forces avec Zebra Technologies à l'échelle mondiale », a déclaré Shahid Ahmed, vice-président exécutif du groupe, Edge Services, NTT DATA. « Cette alliance souligne notre engagement à doter les entreprises de capacités de transformation qui multiplient les cas d'utilisation de la 5G edge et privée et les expériences basées sur les données. »

« Notre partenariat avec NTT DATA souligne notre engagement de mettre à dispositions de nos clients les dernières innovations basées sur les réseaux Wi-Fi, LTE privée et 5G privée », a déclaré Julie Johnson, vice-présidente principale et directrice générale de l'informatique mobile d'entreprise chez Zebra Technologies. « Nous sommes très heureux de mobiliser les capacités de NTT DATA à l'échelle mondiale au profit de nos clients et de devenir un élément essentiel d'un écosystème d'appareils 5G en pleine croissance pour garantir ainsi aux entreprises de prospérer dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. »

Déploiement efficient du réseau chez Hyster-Yale

NTT DATA déploie un réseau de 5G privée dans l'ensemble des opérations de fabrication du groupe Hyster-Yale. Le Groupe Hyster-Yale s'appuie également sur le Device-as-a-Service de NTT DATA pour gagner en visibilité sur ses actifs et ses matériaux et améliorer les communications au sein de ses installations. Ce réseau, qui fonctionnera avec les ordinateurs portables et les tablettes de Zebra Technologies, suivra les actifs et les matériaux à mesure qu'ils entrent et sortent des sites de fabrication et fournira ainsi des informations opérationnelles essentielles tout en connectant de manière fluide les ingénieurs, les équipes sur site, les lignes de production et les lieux de stockage des matériaux. Le tout est réuni dans le cadre d'un déploiement rentable à l'échelle de l'entreprise et géré efficacement via l'activité Device-as-a-Service de NTT DATA.

« L'ajout d'appareils Zebra à notre présentation nous a permis d'acquérir des unités grâce au programme Device-as-a-Service de NTT DATA, ce qui nous offre une personnalisation bien plus pointue des références au sein d'un ensemble d'appareils standard », a déclaré Pierluigi Mastroddi, directeur des services d'infrastructure informatique, Groupe Hyster-Yale.

Avantages du modèle Device-as-a-Service

Le système Device-as-a-Service de NTT DATA offre aux clients une solution complète clé en main pour gérer l'ensemble du cycle de vie des appareils. Il fournit des services experts en matière de planification, d'approvisionnement, de configuration, de déploiement, d'assistance continue, d'analyse, de gestion des réparations et de retrait des appareils, le tout sous la direction d'un partenaire de confiance. Cela permet aux clients d'utiliser un modèle de programme rentable, par utilisateur et par mois, d'utilisation des produits technologiques sur la base d'un abonnement payant par utilisateur au lieu d'acheter/de posséder l'équipement.

À propos de NTT DATA

NTT DATA, dont la valeur atteint 30 milliards USD, est un innovateur mondial de services commerciaux et technologiques. Fournisseurs de 75% des entreprises du classement Fortune Global 100, nous avons pour mission d'aider nos clients à innover, à optimiser leurs opérations et à assurer leur réussite à long terme. Nous investissons chaque année plus de 3,6 milliards USD dans la recherche et le développement pour aider les entreprises et la société à se diriger durablement et en toute sécurité vers l'avenir numérique. Nous sommes certifiés « Global Top Employer » et nos experts sont répartis dans plus de 50 pays. Nous disposons d'un solide écosystème d'entreprises matures et de start-ups partenaires. Nos services comprennent le conseil en affaires et en technologies, les données et l'intelligence artificielle, les solutions industrielles, ainsi que le développement, la mise en oeuvre et la gestion d'applications, d'infrastructures et de la connectivité. Nous sommes également l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures numériques et d'intelligence artificielle dans le monde. NTT DATA fait partie du groupe NTT et a son siège à Tokyo. Pour plus d'informations, visiter le site nttdata.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 18:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :