L'AMGTA récompense les réalisations en matière de développement durable lors de son sommet annuel des membres





L'Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), un groupe de pression mondial axé sur la promotion des pratiques durables de l'industrie de la fabrication additive, a récompensé 13 organisations membres dans le cadre de son 2024 Sustainability Recognition, qui s'est tenu lors du troisième sommet annuel des membres de l'AMGTA. Le sommet a eu lieu le 24 juin au Biltmore Los Angeles et a réuni plus de 90 délégués à la conférence.

Les organisations membres ont été reconnues dans l'une des quatre catégories, certains membres étant reconnus dans plusieurs catégories en fonction de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ces catégories sont les suivantes :

Systèmes de gestion de l'environnement ? reconnaissance du maintien à niveau de la certification ISO 14001 EMS

? reconnaissance du maintien à niveau de la certification ISO 14001 EMS Rapports sur le développement durable ? reconnaissance de la publication de rapports sur le développement durable/ESG/CSR

? reconnaissance de la publication de rapports sur le développement durable/ESG/CSR Recherche sur la durabilité environnementale ? reconnaissance de la commande et de la publication de travaux de recherche axés sur la durabilité environnementale dans le domaine de la fabrication additive

? reconnaissance de la commande et de la publication de travaux de recherche axés sur la durabilité environnementale dans le domaine de la fabrication additive Excellence en matière de durabilité des AM ? reconnaissance des initiatives visant à élargir la compréhension et la portée du secteur de l'AM dans la promotion d'une fabrication plus durable à l'échelle mondiale

Vingt-cinq prix ont été décernés à treize organisations membres, dont Arkema, California Metals, Danish AM Hub, EOS, Höganäs, Hubbell, IperionX, Materialise, Print City MMU, Sandvik, Sintavia, Stratasys, et Tekna. La reconnaissance de la durabilité de l'AMGTA reconnaît et encourage les efforts importants déployés par ses organisations membres pour promouvoir les technologies et les pratiques de la fabrication additive en vue d'une meilleure fabrication, qui soit plus durable et plus avantageuse sur le plan économique, dans le monde entier.

À propos d'AMGTA

L'AMGTA a été lancée en 2019 pour mieux comprendre et promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive dans l'ensemble de l'économie mondiale. Les membres de l'AMGTA représentent l'ensemble du spectre de la fabrication, de la conception et des matières premières aux produits finaux et aux utilisateurs, axés sur l'innovation de produits meilleurs, plus durables et financièrement avantageux grâce aux bonnes pratiques de fabrication additive. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.amgta.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 18:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :