Asymchem nomme le Dr. Cheng Yi Chen comme CTO du secteur des petites molécules

Dans le cadre du développement stratégique continu d'Asymchem, l'organisation a accueilli le Dr. Cheng Yi Chen en tant que cadre supérieur.

Le Dr Cheng Yi Chen a officiellement rejoint Asymchem en tant que directeur technique (CTO) du marché des petites molécules le 18 juin 2024. Il relèvera directement du PDG d'Asymchem, le Dr. Hao Hong. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Cheng Yi Chen apportera un soutien technique aux ventes de petites molécules chimiques du groupe sur les marchés européens et américains. Ses principales fonctions incluent une participation active aux communications techniques pour les projets cliniques clés en phase intermédiaire à avancée en Europe et aux États-Unis et la facilitation des collaborations avec de nouveaux clients importants en usant des capacités techniques globales du marché des petites molécules chimiques du groupe. Il offrira également des conseils à l'équipe principale en Chine sur les questions techniques liées aux projets avec les clients européens et américains et fournira des avis consultatifs liés à la communication. En outre, il apportera son expertise technique au site de Boston, aux États-Unis, et supervisera les opérations techniques dans les laboratoires de petites molécules et les sites de production pilote en Europe.

Avant de rejoindre Asymchem, le Dr Chen a travaillé chez Merck Research Laboratories, Janssen Pharmaceuticals de Johnson & Johnson, Mirati Therapeutics, et Bristol Myers Squibb. Il possède une énorme expérience dans la conception, le développement et la mise en oeuvre de voies de fabrication robustes, économiques et écologiques pour les API de petites molécules, en garantissant la conformité CMC et la qualité, en collaborant avec des équipes de production de médicaments multifonctionnelles et des partenaires externes, et en soutenant les dossiers réglementaires. Le Dr Chen a obtenu son doctorat en chimie organique à l'université d'État de l'Ohio.

À propos d'Asymchem

Asymchem est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui offre un continuum complet de support, de la phase préclinique à la commercialisation. Fondée en 1997, Asymchem offre des solutions intégrées couvrant l'ensemble du cycle de vie des substances et des produits pharmaceutiques, en s'appuyant sur des technologies de pointe dont la chimie en flux et la fabrication verte. Avec des unités de R&D et de production en Chine, en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'une équipe d'experts confirmés, nous fournissons une gamme complète de services CDMO à une clientèle internationale.

26 juin 2024 à 18:30

