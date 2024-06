La solution de contrôle avancé des paiements de SmartStream prend désormais en charge de multiples rails de paiement pour une gestion optimisée des exceptions





SmartStream, le fournisseur de solutions financières de gestion du cycle de vie des transactions (Transaction Lifecycle Management, TLM®), annonce aujourd'hui une importante mise à niveau de sa solution de contrôle avancé des paiements (APC). Cette mise à jour rationalise et optimise les investigations de paiement en prenant en charge divers rails de paiement afin d'améliorer les délais de résolution et de réduire les coûts à l'ère des paiements instantanés.

Les banques sont confrontées à des défis majeurs pour maintenir des connexions à plusieurs systèmes de paiement et prendre en charge divers formats de messagerie, chaque système ayant son propre ensemble de règles. Souvent, les infrastructures techniques des banques peinent à gérer efficacement ces problématiques complexes, ce qui conduit à des rapprochements inefficaces, à des enquêtes infructueuses et à un mécontentement des clients. La solution APC améliorée de SmartStream répond à ces problèmes en reliant les entreprises financières à n'importe quel rail de paiement à l'échelle mondiale, en fournissant une solution unique et intégrée pour suivre, surveiller et enquêter sur les transactions dans l'ensemble du corridor de paiement.

Christophe Vastesaeger, architecte principal en solutions, SmartStream, déclare : « Alors que les volumes augmentent et que plus de 70 % des exceptions aux paiements transfrontaliers prennent plus de cinq jours à être résolues, il était essentiel pour SmartStream de déployer une solution robuste pour ses clients afin de résoudre certains des plus grands obstacles pour les entreprises financières. Nous sommes maintenant en mesure de gérer les exceptions au fur et à mesure qu'elles se présentent. Cette fonctionnalité permet non seulement aux institutions financières d'avoir une vision précise des paiements pour de meilleures décisions de financement, mais limite également l'exposition aux risques. De plus, la gestion des rails de paiement dans différentes régions géographiques est un aspect essentiel pour le secteur. Nous travaillons sans relâche avec nos clients pour nous assurer qu'ils répondent aux normes et aux exigences réglementaires locales ».

La prise en charge des paiements instantanés grâce à l'automatisation avancée des rapprochements et des investigations sur plusieurs rails de paiement représente une avancée notable dans la gestion des exceptions de paiement. La nature fragmentée des systèmes de paiement et des corridors introduit des formats de données et de messages disparates, ce qui rend la gestion des exceptions très complexe, à forte intensité de main-d'oeuvre et difficile à automatiser. La solution APC de SmartStream offre des méthodes standardisées de travail grâce à des workflows préconfigurés, ce qui garantit la cohérence et l'efficacité des différents rails de paiement et facilite la gestion des exceptions et le maintien de l'excellence opérationnelle.

La solution comprend des analyses sophistiquées qui fournissent des informations sur les causes profondes des échecs de paiement et leurs investigations. Cela permet aux institutions financières de résoudre les problèmes à la source et de comprendre les efforts requis pour différents types d'exceptions, systèmes de paiement ou banques correspondantes, améliorant ainsi l'efficience globale du traitement des paiements.

À propos

www.smartstream-stp.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 18:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :