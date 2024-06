Belkin dévoile une nouvelle gamme colorée de Power Banks de recharge sans fil Qi2 - disponible en exclusivité sur apple.com et dans certains magasins Apple à travers le monde.





Belkin, marque leader de l'électronique grand public depuis 40 ans, annonce aujourd'hui la disponibilité du Power Bank BoostCharge Pro Magnetic, doté de la technologie de recharge sans fil Qi2. Il est disponible dès aujourd'hui en options 5K et 10K, et en cinq nouvelles couleurs ? cyber lime, sable, rose, bleu et or.

Dévoilée plus tôt cette année, la gamme de power banks Qi2 de Belkin offre jusqu'à 15 W de puissance de charge rapide pour les modèles iPhone 12 et ultérieurs, sans nécessiter de câbles. Ils sont conçus avec un support intégré pour soutenir le téléphone pendant le streaming, la lecture ou le chat, et fonctionnent avec les étuis magnétiques et MagSafe d'une épaisseur maximale de 3 mm. Ils sont conçus pour s'adapter parfaitement au dos de l'iPhone sans obstruer l'appareil photo. Le "Power pass-through" permet de recharger le power bank et les appareils connectés en une seule action via le port USB-C.

Power Bank BoostCharge Pro Magnetic 5K

Chargement rapide des modèles iPhone 12 et ultérieurs jusqu'à 15 W avec Qi2 lorsque la batterie est branchée, et jusqu'à 7,5 W lorsqu'elle est utilisée comme batterie

Offre jusqu'à 16 heures d'autonomie supplémentaire 1

Construit avec 1 port USB-C pour charger deux appareils en même temps 2

Avec câble USB-C vers USB-C pour commencer à charger dès la sortie de l'emballage

Disponible en noir, cyber lime, sable, rose et bleu ; l'or n'est disponible que sur les marchés européens

59,95 $

Power Bank BoostCharge Pro Magnetic 10K

Chargement rapide des modèles iPhone 12 et ultérieurs jusqu'à 15 W avec Qi2 (charge de 0 à 25 % en 21 minutes 3 ), ou jusqu'à 20 W avec le câble USB-C intégré

), ou jusqu'à 20 W avec le câble USB-C intégré Offre jusqu'à 35 heures d'autonomie supplémentaire 4

Dispose d'un port USB-C et d'un câble USB-C intégré pour charger trois appareils en même temps 5

Disponible en noir

99,95 $

Conformément à l'engagement de Belkin de fabriquer des produits de manière plus responsable, les Power Bank BoostCharge Pro Magnetic sont fabriquées avec au moins 72 % de matériaux recyclés après consommation (PCR) et emballées dans un emballage entièrement dénué de plastique.

Le kit média est disponible ICI.

À propos de Belkin

Belkin est un chef de file californien du secteur des accessoires qui propose depuis 40 ans des produits primés dans les domaines de l'alimentation, de la protection, de la productivité, de la connectivité et de l'audio. Avec ses produits conçus et élaborés dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, Belkin a toujours concentré son attention sur la recherche et le développement, les communautés, l'éducation, la durabilité et, avant tout, les personnes qu'elle dessert. Depuis ses débuts modestes dans un garage de Californie du Sud en 1983, Belkin est devenue une multinationale technologique diversifiée. Notre principale inspiration demeure la planète sur laquelle nous vivons et le lien qui existe entre les personnes et la technologie.

___________

1Nombre maximum d'heures de lecture vidéo supplémentaires calculé en comparant la capacité en mAh de ce power bank avec le nombre maximum d'heures de lecture vidéo que peut atteindre l'iPhone 15 dans des conditions normales. Les résultats réels varieront en fonction de différents facteurs propres à chaque utilisateur.

2Lorsqu'un seul appareil est en charge : 7,5 W sans fil ou USB-C 12 W max. Lorsque deux appareils sont en charge : 5 W sans fil + 5 W max USB-C

3 Basé sur des tests internes réalisés avec l'iPhone 15 ; les résultats peuvent varier en fonction des conditions.

4 Contient une batterie interne de 10 000 mAh. Le niveau de décharge de l'appareil de l'utilisateur est faible et peut varier en fonction de diverses conditions. Le nombre maximum d'heures de lecture vidéo supplémentaires a été calculé en comparant la capacité de la batterie interne de ce power bank avec le nombre maximum d'heures de lecture vidéo que peut atteindre l'iPhone 15 dans des conditions normales. Les résultats varient en fonction des conditions et de l'utilisation.

5 Lorsqu'un seul appareil est en charge : 15 W sans fil, ou USB-C 20 W sortie max. Lorsque deux appareils sont en charge : 7,5 W sans fil + 10 W max USB-C. Lorsque trois appareils sont en charge : 15 W max partagé

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 18:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :