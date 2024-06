Des travaux d'amélioration d'infrastructures de transport actif et de transport en commun sont en cours dans des collectivités de l'Alberta





RED DEER, AB, le 26 juin 2024 /CNW/ - On effectuera des travaux d'amélioration d'infrastructures dans 50 collectivités de l'Alberta dans le cadre de 48 projets de transport actif et de transport en commun en milieu rural grâce à un investissement conjoint de plus de 60 millions de dollars du gouvernement fédéral et des bénéficiaires.

Cette annonce a été faite par le ministre Randy Boissonnault et le maire de Red Deer, Ken Johnston.

La Ville de Red Deer remettra en état le pont du Chemin de fer Canadien Pacifique, un important point de repère historique qui sert de couloir principal de transport actif. C'est le seul point de franchissement de la rivière situé à proximité du centre-ville et de Riverside Meadows. Ce pont profite également aux collectivités les plus vulnérables en leur offrant un accès direct aux services sociaux qui sont offerts des deux côtés du pont.

La région de Bow Valley, dont font partie Banff, Canmore et Lake Louise, bénéficiera de trois nouveaux autobus de transport en commun électriques et accessibles, ainsi que d'une station de recharge, ce qui améliorera la circulation des navetteurs et des visiteurs dans ce secteur très fréquenté du parc national. De même, dans des régions telles que Cochrane, le comté de Rocky View et Medicine Hat, l'amélioration de véhicules de transport en commun profitera aux collectivités environnantes.

D'autres collectivités rurales et autochtones qui reçoivent un financement bénéficieront de l'amélioration de réseaux de sentiers et de passages pour piétons. Le financement permettra également d'améliorer les services de transport en commun grâce à de nouveaux véhicules accessibles et écoénergétiques, à la modernisation d'équipements et à l'amélioration d'arrêts d'autobus, ainsi qu'à des itinéraires et à des études de planification du transport en commun en milieu rural.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur chaque projet dans le document d'information connexe.

Citations

« Tandis que les collectivités de l'Alberta continuent de croître, il est essentiel de disposer d'infrastructures de transport actif et de transport en commun en milieu rural qui répondent à leurs besoins changeants. L'investissement de notre gouvernement encouragera les Albertains à être actifs et en bonne santé, et contribuera à assainir l'environnement, ce qui permettra de bâtir des collectivités plus résilientes et plus fortes pour tous. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Cet investissement du gouvernement fédéral représente bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures; il témoigne d'un engagement en faveur du bien-être et de la sécurité de notre collectivité. La remise en état du pont du Chemin de fer Canadien Pacifique permettra non seulement de préserver un important point de repère historique, mais aussi d'améliorer les liaisons, de revitaliser notre centre-ville et d'offrir un accès aux services essentiels à tous les résidents, y compris les plus vulnérables. Ensemble, nous faisons en sorte que Red Deer devienne plus forte et plus inclusive. »

Ken Johnston, maire de la Ville de Red Deer

« Grâce au financement obtenu dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, nous pouvons élargir notre parc de véhicules à zéro émission en achetant des autobus électriques supplémentaires. La gestion de l'environnement est primordiale pour nous et nos collectivités partenaires, et nous en tenons compte dans la mise en oeuvre des services de Roam Transit à l'intérieur et autour du parc national de Banff. L'adoption de technologies de pointe pour réduire les émissions témoigne de notre engagement à l'égard d'un service de transport en commun durable. L'ajout d'autobus électriques supplémentaires marque un tournant dans notre transition et nous permet de faire un pas de plus dans notre démarche pour réduire les émissions et bâtir un avenir plus vert. »

Martin Bean, PDG, Bow Valley Regional Transit Services Commission

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit un total de 36 301 698 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR) et du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Une somme de 18 438 784 $ est investie dans 31 projets dans le cadre du FTA, 15 193 328 $ sont investis dans 15 projets au titre du FSTCR et 2 669 586 $ sont investis dans deux projets dans le cadre du VITC. Les municipalités et les partenaires financiers allouent une contribution totale de 24 892 275 $ à l'ensemble des projets.

(PIIC). Une somme de 18 438 784 $ est investie dans 31 projets dans le cadre du FTA, 15 193 328 $ sont investis dans 15 projets au titre du FSTCR et 2 669 586 $ sont investis dans deux projets dans le cadre du VITC. Les municipalités et les partenaires financiers allouent une contribution totale de 24 892 275 $ à l'ensemble des projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Fonds pour le transport actif:

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural:

Le FSTCR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Volet infrastructures de transport en commun (Programme d'infrastructure Investir dans le Canada)

Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, dix-huit projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 1,97 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 2,03 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 1,97 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 2,03 milliards de dollars. En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun qui comprend des milliards de dollars en vue de soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et le soutien aux grands projets visant à accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain sur lesquels de nombreux Canadiens comptent tous les jours.

D'un montant moyen de 3 milliards de dollars par année, ce financement prévisible et flexible pour le transport en commun répondra aux besoins locaux tout en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

