MWCS 2024 : Huawei adopte la 5G-A commerciale pour l'ère de l'IA mobile

SHANGHAI, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Huawei participe au MWC Shanghai 2024 sous la bannière « Advancing the Intelligent World » (Faire avancer le monde intelligent) et propose des « Commercial 5G-A Experience Tours ». Sur son stand dans le Hall N1 du SNIEC, Huawei présente ses derniers produits et solutions qui soutiennent à la fois le déploiement commercial de la 5G-A et les dispositifs d'IA nécessaires à l'ère de l'IA mobile.

Huawei a également annoncé qu'elle était parvenue à six consensus distincts avec des opérateurs pionniers de la 5G-A dans le monde entier, et qu'elle avait lancé une initiative conjointe pour le développement de vidéos mobiles de haute qualité à l'ère de l'IA aux côtés d'opérateurs mondiaux, de clients de l'industrie et d'autres organisations concernées. Au cours des trois prochains jours, Huawei devrait rencontrer des opérateurs mondiaux et d'autres acteurs du secteur pour discuter des voies de développement de la F5G-A et de la Net5.5G.

En 2024, les principaux opérateurs du Moyen-Orient et de Chine ont commencé à déployer des réseaux 5G-A, certains d'entre eux lançant déjà des offres 5G-A différenciées basées sur l'expérience.

Lors de l'événement d'aujourd'hui, David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei et président du conseil d'administration de l'infrastructure TIC, a prononcé un discours intitulé « Accelerating 5G-A and Shaping the Mobile AI Era » (Accélérer la 5G-A et façonner l'ère de l'IA mobile). Au cours de la conférence, il a déclaré : « Ce mois-ci marque le cinquième anniversaire du lancement commercial de la 5G en Chine. Au cours des cinq dernières années, la 5G commerciale a connu un succès remarquable et a eu un impact sans précédent sur l'industrie mondiale de la téléphonie mobile. L'année 2024 marque le début de l'ère de l'IA mobile grâce au lancement commercial de la 5G-A et d'autres dispositifs d'IA. Ces technologies seront la clé de l'omniprésence des services intelligents. Cette ère transformera non seulement l'interaction homme-machine, mais aussi la production de contenu et les appareils mobiles ; elle revitalisera la société et créera des opportunités pour l'industrie mobile. Chez Huawei, nous continuerons à accélérer le développement de la 5G-A du point de vue des « réseaux pour l'IA » et de l'« IA pour les réseaux » afin de créer une nouvelle valeur commerciale. Huawei se réjouit de travailler avec tous les acteurs du secteur pour saisir les énormes opportunités offertes par l'ère de l'IA mobile afin de façonner un monde intelligent ».

Le nombre d'utilisateurs de la 5G dans le monde a dépassé 1,8 milliard, et de nombreux opérateurs ont déjà constaté la première vague d'avantages de la 5G. Les services grand public tels que le New Calling, les téléphones en nuage et la 3D sans lunettes ont des exigences beaucoup plus élevées en matière de réseau, comme par exemple une vitesse plus élevée et une latence plus faible. En termes de services industriels, l'écosystème RedCap est arrivé à maturité, l'internet des objets passive est désormais accessible à un marché encore plus large, et les applications de l'internet des véhicules (IdV) nécessitent des vitesses de liaison montante plus élevées. Bientôt, nous assisterons à une deuxième vague d'avantages commerciaux, avec 100 milliards de connexions générées par des services dans tous les scénarios et une mise à niveau de l'industrie grâce à de nouveaux modèles d'entreprise.

Les principaux opérateurs du monde entier cherchent déjà à tirer parti de la 5G-A. Plus de 30 opérateurs ont déjà achevé la vérification technique de la 5G-A. Il existe près de 20 modèles de téléphones mobiles sur le marché qui peuvent actuellement prendre en charge l'agrégation multi-opérateurs, un certain nombre d'entre eux prenant en charge l'activation de la fonction par défaut. Une dizaine d'opérateurs ont également déjà annoncé des plans commerciaux 5G-A, qui comprennent le lancement de forfaits 5G-A et d'autres services connexes. De nombreux opérateurs au Moyen-Orient et en Chine ont commencé à déployer des réseaux d'agrégation de porteuses à trois composantes (3CC) à l'échelle de la 5G-A en visant des débits de 5 Gbit/s en liaison descendante, et de nombreux opérateurs introduisent un nouveau modèle de monétisation basé sur l'expérience lors de la transition vers la 5G-A.

Lors de cet événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

L'année 2024 marquera la première année de commercialisation de la 5.5G, et le déploiement du réseau optique F5.5G gigabit a déjà commencé. Les synergies entre les réseaux, l'informatique en nuage et l'intelligence devraient donner naissance à des applications intelligentes omniprésentes et à des expériences utilisateur de plus en plus diversifiées. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, Huawei se penchera sur des sujets passionnants lors du MWC Shanghai de cette année, comme la façon d'amplifier le succès de la 5G à l'ère de la 5.5G et la façon d'exploiter le potentiel de croissance des revenus des opérateurs pour nous amener encore plus rapidement vers le monde intelligent. Pour plus d'informations, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

