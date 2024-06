Sumaya Saïd Ugas et Robert Anand Ramdass déclarés coupables dans un dossier de fausses preuves vaccinales





MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le 25 juin dernier, les coaccusés Mme Sumaya Saïd Ugas et M. Robert Anand Ramdass ont été déclarés coupables des chefs d'accusation de fabrication de faux et de vente de faux, à la suite du dépôt de plaidoyers de culpabilité.

Entre août 2021 et janvier 2022, Mme Ugas a utilisé ses accès, à titre d'employée d'une pharmacie de Dollard-des-Ormeaux, afin de produire de fausses preuves vaccinales avec la complicité de M. Ramdass.

M. Ramdas écope ainsi de 10 mois de détention ferme pour chaque chef d'accusation à purger de façon concurrente, moins 45 jours purgés en détention préventive. Quant à Mme Ugas, le Tribunal a reporté les observations sur la peine au 1er novembre 2024 afin de permettre la préparation d'un rapport présentenciel.

Ces verdicts de culpabilité sont le résultat direct de l'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

26 juin 2024

