Vitruvian Partners accroît sa participation dans Civitatis





Vitruvian Partners a acquis une participation supplémentaire dans Civitatis , le principal marché en ligne de visites guidées et d'activités pour les consommateurs hispanophones et lusophones, en investissant 50 millions USD supplémentaires . Civitatis continue d'être dirigée par son fondateur et PDG Alberto Gutiérrez , qui a créé l'entreprise en 2008.

Civitatis est un exemple rare d'entreprise dont la trésorerie est positive depuis sa fondation par Alberto Gutiérrez sans aucun capital externe. La Société est en bonne voie pour devenir une future licorne espagnole , en tant que marché organisé dans l'importante catégorie en pleine croissance des circuits et activités et soutenue par le vent favorable d'une numérisation rapide. Son fondateur et PDG Alberto Gutiérrez a déclaré : « Notre croissance et notre rentabilité ont été alimentées parune combinaison de canaux de vente très efficaces, d'une plateforme technologique bien investie et d'une approche centrée sur les clients et proposant des activités et des visites dans leur langue préférée. Nos clients apprécient nos catalogues d'activités sélectionnées de manière experte à travers le monde, ainsi que la facilité de réservation et, bien sûr, les expériences exceptionnelles qu'ils vivent avec nous. Avec le soutien de Vitruvian, nous continuons d'enrichir nos offres et de répondre aux demandes de notre clientèle en croissance rapide . »

L'entreprise, dont le siège est à Madrid, propose 90 000 activités dans 160 pays et revendique plus de 10 millions de clients en 2023. Sophie Bower-Straziota, associée de Vitruvian, a déclaré : « Sous le solide leadership d'Alberto Gutiérrez, Civitatis a connu chaque année une croissance exceptionnelle de 50% tout en maintenant une rentabilité forte et continue. Le potentiel du marché ? environ 750 millions d'hispanophones et de lusophones dans le monde ? est vaste et en croissance . Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'augmenter notre participation et d'apporter un soutien supplémentaire à l'entreprise pour lui permettre de poursuivre son impressionnante expansion. »

Au cours des prochaines années, Civitatis continuera à consolider sa position de marque leader en matière de circuits et d'activités pour ses clients d'Espagne et d'Amérique latine , avec un accent particulier sur le Mexique, le Brésil et l'Argentine, où la Société occupe déjà la première place en termes de ventes depuis des années. L'investissement consiste en une vente d'actions secondaires car l'entreprise, étant rentable depuis sa création, n'a pas besoin de capital primaire.

À propos de Civitatis

Civitatis, le principal marché de visites et d'activités en langue espagnole, propose plus de 90 000 activités dans 4 000 localisations dans 160 pays.

À propos de Vitruvian

Vitruvian Partners est un investisseur international axé sur la croissance disposant de bureaux à Londres, Madrid, Miami, Stockholm, Munich, Luxembourg, San Francisco, Singapour, Mumbai et Shanghai. Vitruvian se concentre sur les situations dynamiques caractérisées par une croissance et un changement rapides dans les industries à structure légère. Vitruvian dispose d'environ 20 milliards USD de fonds actifs. Les fonds ont soutenu de nombreux leaders mondiaux dans les domaines de la technologie du voyage et des expériences, notamment Skyscanner, Fever, Sykes, Travel Counsellors, OAG et Jac Travel, ainsi que d'autres leaders technologiques tels que Just Eat, Wise, Darktrace, CRF Health, Snow Software et Bitdefender.

Pour plus d'informations, visiter le site www.vitruvianpartners.com.

