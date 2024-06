Zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique - 7,5 M$ pour la construction d'une usine de traitement de matériaux utilisés dans la fabrication de batteries





BÉCANCOUR, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie, dans le cadre du programme ESSOR, un prêt de 7,5 millions de dollars, par l'entremise d'Investissement Québec, à l'entreprise Matériaux avancés Mirae Canada (Mirae) pour construire, à Bécancour, dans la région du Centre?du?Québec, une usine de broyage en fines particules de différents matériaux utilisés dans la fabrication de batteries. Ce projet est évalué à environ 68 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Profitant du déploiement de la filière batterie au Québec, Mirae a décidé de mettre en place une usine avec de l'équipement permettant de se spécialiser dans la micronisation par jet d'air (broyage) de deux types de matériaux, soit l'hydroxyde de lithium et des additifs de matériaux de cathode, tels que l'acide borique et l'hydroxyde de cobalt, utilisés dans la confection des batteries. À terme, l'usine aura une capacité annuelle de production minimale de 30 000 tonnes de matériaux.

L'usine de Mirae s'intégrera à l'écosystème de la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, reconnue mondialement et déployée au sein de trois pôles situés à Bécancour, à Trois?Rivières et à Shawinigan.

« Aujourd'hui, on intègre un nouvel acteur dans la chaîne d'approvisionnement de notre filière batterie québécoise. L'installation de Mirae à Bécancour amène une expertise indispensable à la transformation des minéraux stratégiques essentiels à la batterie verte. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette nouvelle usine contribuera à solidifier notre expertise dans le secteur de la batterie et deviendra une valeur ajoutée pour la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique. Assurément, c'est une bonne nouvelle pour le développement économique des régions du Centre?du?Québec et de la Mauricie. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

26 juin 2024 à 16:00

