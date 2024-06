L'OCRI publie ses priorités annuelles pour l'exercice 2025





TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié ses priorités publiques annuelles pour l'exercice 2025.

Les priorités publiques de cette année s'appuient sur celles de l'année dernière et permettront à l'OCRI d'exécuter son Plan stratégique triennal publié en avril dernier. Pour l'exercice 2025, l'OCRI met l'accent sur les trois éléments clés suivants :

Intégration

Activités et fonctions de réglementation

Objectifs stratégiques

« Ces priorités s'appuient sur celles du dernier exercice et sur le Plan stratégique triennal de l'OCRI publié plus tôt cette année, tout en faisant évoluer notre organisme d'une façon qui est importante pour nos membres, les investisseurs et d'autres parties prenantes, a déclaré Alexandra Williams, première vice-présidente à la réglementation des membres et aux stratégies de l'organisme. Elles permettent aux membres et aux parties prenantes de savoir sur quoi l'OCRI mettra l'accent au cours du prochain exercice et de connaître la manière dont nous prévoyons réagir à la transformation du secteur et aux changements dans la façon dont les investisseurs et les membres collaborent avec les marchés financiers et leurs participants. La consultation de nos différentes parties prenantes a été un élément essentiel de notre processus de planification stratégique. L'OCRI a accompli beaucoup de travail pour obtenir la rétroaction des membres et d'autres parties prenantes à propos de son rôle en tant qu'organisme de réglementation, de ce qui peut être amélioré et de ce qu'il peut faire pour répondre aux besoins des investisseurs et du secteur à l'avenir. Ce travail a servi de fondement au processus de planification stratégique et nous a aidés à déterminer les priorités de cette année. »

Nous avons tenu compte de plusieurs facteurs lorsque nous avons déterminé les priorités annuelles de cette année :

L'incidence sur les membres, les investisseurs et les parties prenantes;

L'ampleur de l'incidence en fonction des modifications apportées aux règles, des nouvelles informations et des appels à commentaires;

La façon dont les priorités cadrent avec les priorités en matière d'intégration de l'année 1;

L'équilibre entre les activités et fonctions de réglementation, l'intégration et les objectifs stratégiques.

« L'OCRI, comme tous les organismes de réglementation, a la responsabilité première d'établir une réglementation efficace et efficiente. La réussite de notre intégration au cours des prochaines années nous permettra de respecter nos engagements envers nos membres, les investisseurs et les parties prenantes », a ajouté Mme Williams.

Ces priorités publiques annuelles s'ajoutent à la mission que doit remplir régulièrement l'OCRI, mission qui est de favoriser des marchés financiers sains en faisant respecter une réglementation équitable et efficace afin que les investisseurs se sentent protégés et en confiance lorsqu'ils investissent pour leur avenir.

