Valorem Reply remporte le prix Nonprofit 2024 Microsoft Partner of the Year





Valorem Reply, appartenant au groupe Reply et se concentrant sur la fourniture de solutions innovantes aux défis modernes des entreprises grâce aux technologies Microsoft, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté le prix Nonprofit 2024 Microsoft Partner of the Year Award. La société a été distinguée parmi les meilleurs partenaires Microsoft du monde pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en oeuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, déclare : "Recevoir ce prix prestigieux est un honneur incroyable pour Valorem Reply. Le dévouement de l'équipe de Valorem Reply à l'innovation et à l'excellence dans le secteur non lucratif a été une véritable source d'inspiration. Cette reconnaissance souligne leur engagement, leur expertise et leur passion pour le changement positif. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de collaborer avec des organisations caritatives remarquables, et leurs histoires marquantes ont été la pierre angulaire de notre succès. Ce prix souligne le travail acharné et le dévouement inébranlable de toute l'équipe de Valorem Reply. "

Les Microsoft Partner of the Year Awards récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA dans le cloud de Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été classés dans diverses catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 700 nominations provenant de plus de 100 pays. Valorem Reply a été récompensé pour avoir fourni des solutions et des services exceptionnels dans le secteur des organisations à but non lucratif.

Le prix "Nonprofit Partner of the Year" récompense une organisation partenaire qui excelle dans la fourniture de services ou de solutions innovants alignés sur l'un des scénarios prioritaires de Microsoft Nonprofit Industry - Know your Donors and Supporters, Deliver Effective Programming, Accelerate Mission Outcomes, ou featuring the Microsoft Cloud for Nonprofit - démontrant un leadership éclairé dans son secteur d'activité.

Outre le titre de Partenaire de l'année pour les organisations à but non lucratif, Reply, ainsi que Cluster Reply, la société de Reply spécialisée dans le conseil et l'intégration de systèmes avec un accent particulier sur les technologies Microsoft, ont également été reconnus comme Partenaire Microsoft de l'année pour l'Italie.

"Félicitations aux lauréats et aux finalistes des prix Microsoft Partner of the Year 2024 !", a déclaré Nicole Dezen, Chief Partner Officer et Corporate Vice President chez Microsoft. "L'élan généré par de nombreuses annonces AI & Copilot cette année a alimenté l'innovation de nos partenaires, permettant des services et des solutions révolutionnaires pour les clients. Je suis inspirée par les capacités et la créativité de notre écosystème de partenaires et les gagnants de cette année démontrent magnifiquement le meilleur de ce qui est possible avec l'IA et le Cloud de Microsoft."

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] se spécialise dans la conception et la mise en oeuvre de solutions et de services technologiques spécialisés basés sur les nouveaux canaux de communication et la disruption numérique. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des technologies commerciales transformatrices rendues possibles par les nouveaux modèles de l'IA, du big data, de l'informatique cloud, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques de bout en bout aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Valorem Reply

Valorem Reply, qui fait partie du groupe Reply, est un partenaire de solutions Microsoft Cloud prioritairement axé sur la transformation des entreprises en entreprises intelligentes et sur l'aide aux organisations à but non lucratif pour qu'elles réalisent davantage de projets grâce à des solutions natives dans le cloud et basées sur l'IA, ainsi qu'à des résultats commerciaux stratégiques et à une conception axée sur l'utilisateur. Grâce à nos équipes de praticiens d'élite, à notre passion pour le bien et à la puissance des technologies Microsoft, nous transformons rapidement et en toute sécurité la façon dont nos clients exercent leurs activités. www.valoremreply.com

26 juin 2024 à 15:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :