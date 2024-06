Kinaxis annonce un nouveau président et un nouveau membre de son conseil d'administration





Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), un chef de file mondial de l'orchestration complète de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer la nomination de Robert Courteau au poste de président et de José Duarte en tant que membre de son conseil d'administration.

M. Courteau a intégré le conseil d'administration de Kinaxis en 2016, en tant qu'administrateur des comités de vérification et de rémunération de l'entreprise. Cadre supérieur aguerri possédant une vaste expérience dans l'exécution de nouvelles initiatives commerciales et la concrétisation d'objectifs de croissance au sein de certaines des plus grandes entreprises du monde, Courteau continuera d'être membre des comités de vérification et de rémunération.

M. Duarte intègre Kinaxis avec plus de 30 ans d'expérience d'encadrement supérieur, notamment des fonctions de CEO chez Infovista, Infinitas Learning et Unit 4. Duarte a également occupé de multiples postes de direction chez SAP, notamment en tant que président, Global Services et Corporate Officer, président pour la région EMEA et l'Inde, et président pour l'Amérique latine. Duarte est actuellement président de ProAlpha et un directeur non exécutif de Hallo.

« Au fil des ans, le soutien et la contribution de Bob ont été inestimables et je suis ravi qu'il assume ce nouveau poste », déclare John Sicard, président et CEO, Kinaxis. « L'expérience et les perspectives approfondies de José ont été essentielles au succès de tant d'entreprises partageant les mêmes valeurs, et je me réjouis de travailler avec toute l'équipe alors que nous continuons à nous développer et à dominer le marché de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement. »

« C'est pour moi un privilège de prendre le siège de président du conseil de Kinaxis », déclare M. Courteau. « Kinaxis est le leader reconnu du marché de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et je me réjouis à l'idée de travailler avec toute l'équipe pour tirer parti de notre dynamique et aider les entreprises à exploiter l'innovation pour concrétiser le plein potentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales. »

Et M. Duarte d'ajouter : « Avec sa technologie de pointe, ses techniques innovantes et sa position sur le marché, Kinaxis est une entreprise passionnante à l'avenir radieux. Je suis ravi de contribuer à sa mission et de travailler avec John et son équipe pour transformer le marché de la chaîne d'approvisionnement. »

Le logiciel optimisé par l'IA de Kinaxis permet aux entreprises d'orchestrer de bout en bout leur chaîne d'approvisionnement, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre. Chaque année, la technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l'industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui assurent la propreté de plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d'animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

