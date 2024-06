Le député Brendan Hanley annonce un investissement destiné à soutenir la diversification et la croissance de l'industrie du tourisme au Yukon





L'investissement de près de 800 000 $ de CanNor soutiendra sept projets touristiques au Yukon qui permettront d'établir de nouveaux programmes, d'ajouter des infrastructures, d'améliorer l'accessibilité et d'investir dans des solutions d'énergie verte.

WHITEHORSE, YT, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le tourisme occupe une place importante dans l'économie du Yukon. Les entreprises et les organismes qui proposent des expériences uniques jouent un rôle essentiel en impliquant les résidents et en encourageant les gens de l'ensemble du pays et du monde à visiter le territoire. La hausse de l'achalandage touristique stimule l'économie locale et profite à d'autres entreprises et attractions de la région.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit près de 800 000 $ pour renforcer le secteur du tourisme du Yukon. Ce financement aidera sept entreprises et organismes du Yukon à élargir leur offre de programmes, d'expériences et de services, et contribuera à accroître leur capacité d'hébergement des visiteurs, à améliorer l'accessibilité, et à faire la transition à une énergie propre.

Grâce à de tels investissements, le gouvernement du Canada soutient l'expansion et la diversification d'entreprises et d'organismes qui offrent de l'hébergement et des expériences dans le Nord, ce qui contribue à renforcer le secteur du tourisme au Yukon.

« L'offre d'expériences uniques est un atout incontournable de l'industrie touristique du Yukon. Notre gouvernement soutient le secteur du tourisme du Yukon en vue d'enrichir la gamme d'expériences et de commodités offertes aux visiteurs tout au long de l'année. Ces projets rehaussent les attraits touristiques de la région, soutiennent le tourisme actif et donnent aux visiteurs et aux résidents une autre raison de passer plus de temps au Yukon, ce qui profite à d'autres entreprises et attractions. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon offrent des occasions vraiment uniques aux touristes du monde entier. Le Nord canadien, grâce à ses vastes étendues sauvages, à sa faune fascinante et à la richesse de la culture et des traditions de sa population, a tout pour plaire aux adeptes de grands espaces. Grâce au Programme de croissance du tourisme, le gouvernement du Canada aide ces entreprises et organisations locales à se développer et à croître. Le développement des secteurs touristiques présente un énorme potentiel et contribuera à la prospérité des communautés autochtones et nordiques. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le Yukon offre des expériences touristiques inoubliables. Le secteur du tourisme du Yukon stimule la croissance économique et met en valeur les cultures dynamiques et les merveilles naturelles du territoire. Notre gouvernement soutient des projets qui renforcent et diversifient le secteur du tourisme au Yukon, pour faire découvrir à la population locale et aux visiteurs les nombreux attraits qui font la renommée mondiale du territoire, tout au long de l'année. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Nous apprécions l'investissement de CanNor dans l'élaboration de nouveaux programmes et de nouvelles expériences pour nos visiteurs. Nous avons récemment organisé un pique-nique sur le Woodchuck, un bateau fluvial historique de la British Yukon Navigation Co., afin de mettre en valeur l'histoire fluviale du Yukon. Ce type d'événement visant à partager et à célébrer notre histoire de manière nouvelle et dynamique serait impossible sans le soutien de CanNor. »

- Patricia Cunning, directrice générale, MacBride Museum

« Nous tenons à remercier chaleureusement CanNor et le gouvernement du Yukon de leur soutien continu aux petites entreprises du Nord. Cela nous rappelle toute l'importance de la collectivité et de la collaboration. Nous vous sommes très reconnaissants de soutenir notre petite entreprise autochtone au moment où nous lançons de nouveaux projets pour continuer d'offrir des expériences passionnantes au nord du 60e parallèle. Restez à l'affût pour en apprendre davantage sur le Cardinal Camp au Nomad Ranch. »

- Candace Dow, propriétaire, Northern Nomad Outdoors and Yoga

« Au cours des 35 dernières années, le Dalton Trail Lodge a consommé environ 50 000 litres de diesel par an. Grâce à l'aide généreuse de CanNor, nous avons finalement commandé un système d'énergie solaire ce printemps, qui devrait fonctionner d'ici février 2025. Il permettra d'économiser plus de 40 000 litres de diesel par an. Non seulement le Dalton Trail Lodge sera un endroit beaucoup plus paisible, mais son empreinte carbone sera considérablement réduite. »

- Hardy Ruf, propriétaire, Dalton Trail Lodge

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à CanNor pour son soutien, qui nous a permis d'agrandir nos installations à Cabins Over Crag Lake. Nous pouvons désormais accueillir jusqu'à 40 personnes dans nos nouveaux dortoirs, offrir des pizzas au four à bois et du pain au levain faits maison, et organiser des séances de sauna avec immersion en eau froide, le tout avec une vue imprenable. Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir 40 danseurs de breakdance et de hip-hop à l'occasion du festival Cypher for Change en août. Nous sommes déterminés à travailler dur pour continuer à faire croître notre entreprise et à servir la population yukonnaise et les visiteurs de l'extérieur. »

- Andrea Simpson-Fowler, propriétaire, Cabins Over Crag Lake

« Nous sommes infiniment reconnaissants à CanNor d'offrir du soutien financier pour notre projet d'installation de dortoirs préfabriqués écologiques à Carmacks. Cette initiative répond non seulement au besoin urgent d'hébergement de courte durée dans notre région, mais elle respecte aussi notre engagement à l'égard d'un développement durable et respectueux de l'environnement. L'ajout de ces structures locatives va améliorer notre capacité à attirer et à héberger les touristes, ce qui contribuera à la croissance et à la vitalité de notre collectivité. Nous nous réjouissons de l'effet positif que ce projet aura sur Carmacks et sur l'ensemble de la région. »

- Ron Gartshore, président-directeur général, Carmacks Development Corporation

« Les vélos à roues surdimensionnées ont connu un succès immédiat auprès de nos visiteurs! Ils sont une façon originale et typiquement nordique d'explorer en plein air. Et ils peuvent servir toute l'année, pas seulement lorsqu'il y a de la neige au sol. Il existe peu d'endroits où l'on peut louer un de ces vélos pour aller observer l'orignal, se chercher un café et se baigner dans les sources thermales, le tout au cours d'un même voyage. »

- Jake Paleczny, directeur général, Yukon Wildlife Preserve

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est versé dans le cadre de la gamme habituelle de programmes de développement économique de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, notamment le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) et le Programme pour la croissance du tourisme (PCT). IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada . Le PCT soutient les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organismes sans but lucratif dans le cadre de la conception et du développement d'expériences et de produits touristiques locaux. Le PCT contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme dans le secteur touristique du Canada , d'un océan à l'autre.



Les programmes de développement économique de CanNor soutiennent des projets qui favorisent le développement économique durable des collectivités, améliorent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

