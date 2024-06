Quectel dévoile le module Wi-Fi FLM263D, pionnier de la connectivité transparente avec l'ACK SDK for Matter





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, annonce le lancement du module Wi-Fi autonome FLM263D qui prend en charge le kit de connexion Alexa (ACK) SDK for Matter, permettant aux appareils IoT de se connecter de manière transparente aux contrôleurs conformes Matter, y compris Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings et Apple HomeKit.

Matter se présente comme une norme pivot dans la communication domestique intelligente, s'attaquant aux défis persistants de la compatibilité et de la fragmentation au sein du secteur en permettant une communication directe entre les appareils intelligents. Régis par la Connectivity Standards Alliance (CSA), les appareils Matter sont soumis à un processus de certification rigoureux pour garantir des connexions sécurisées, fiables et universellement interopérables. Le respect de cette certification est primordial pour tous les produits conformes à Matter, favorisant un cadre de communication unifié et améliorant l'expérience des utilisateurs.

« Nous avons créé ACK pour simplifier la tâche des fabricants d'appareils domestiques intelligents en leur offrant un service entièrement géré, sans qu'ils aient besoin d'une expertise approfondie en matière de protocoles sans fil, de connectivité de cloud complexe et de maintenance nécessaire de l'infrastructure de cloud. Nous sommes ravis de ce lancement, car le FLM263D de Quectel participe au portefeuille de solutions disponibles d'ACK et offre plus de choix aux fabricants d'appareils », déclare Ben McInnis, directeur de la domotique chez Amazon.

« Notre dernier module FLM263D révolutionne la connectivité dans le paysage de la domotique et établit un nouveau standard d'intégration transparente », déclare Norbert Muhrer, président et directeur de la communication de Quectel Wireless Solutions. « Il permet également aux développeurs de bénéficier d'un support robuste pour l'ACK SDK for Matter, garantissant une interopérabilité et une innovation inégalées dans l'écosystème de l'IoT. »

Le module FLM263D est un module Wi-Fi 6 à bande unique de 2,4 GHz, doté d'un processeur haute performance dont la fréquence peut atteindre 320 MHz. Ce module innovant prend en charge le protocole IEEE 802.11b/g/n/ax et BLE 5.2, et intègre 512 Ko de SRAM et 4 Mo de mémoire flash pour des performances optimales. Il répond en outre à des normes de sécurité rigoureuses, y compris le démarrage sécurisé et le chiffrement TLS mbed, garantissant une protection solide pour les appareils connectés.

Le FLM263D offre une prise en charge de certifications d'appareils telles que Works with Alexa (WWA) et des fonctionnalités telles que Matter Simple Setup (MSS). MSS permet aux utilisateurs finaux de connecter de manière transparente les appareils de domotique conformes Matter à Alexa avec une configuration sans contact, tandis que WWA inspire la confiance des consommateurs lorsqu'ils achètent sur Amazon.

Le FLM263D offre cinq interfaces GPIO qui peuvent fonctionner alternativement comme des canaux de communication PWM ou I2C. Conçu avec un facteur de forme LCC, une antenne PCB intégrée, mesurant seulement 17,3 mm × 15,0 mm × 2,8 mm, une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +105 °C et une alimentation de 3,0~3,6 V, le FLM263D est parfaitement adapté aux applications d'éclairage intelligent, en particulier les ampoules intelligentes.

D'autres modules seront déployés très prochainement afin d'étendre l'offre de Quectel aux interrupteurs intelligents, aux prises de courant intelligentes et à d'autres applications de domotique.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 14:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :