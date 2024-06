L'aéroport Toronto Pearson célèbre la toute première Journée des travailleurs aéroportuaires





TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson est fier de célébrer la toute première Journée des travailleurs aéroportuaires, une journée visant à reconnaître et à honorer les personnes qui forment la base du secteur de l'aviation au Canada. Ces travailleurs jouent un rôle essentiel en offrant aux passagers la meilleure expérience de voyage possible, en gardant le pays connecté et en assurant la prospérité de notre économie.

Avec des prévisions selon lesquelles plus de 150 millions de passagers transiteront par les aéroports du Canada cette année seulement, la Journée des travailleurs aéroportuaires est l'occasion parfaite pour reconnaître les contributions inestimables des plus de 50 000 personnes qui travaillent dans la collectivité de l'aéroport Toronto Pearson et qui travaillent chaque jour à bâtir l'aéroport de l'avenir.

Deborah Flint, directrice générale de l'aéroport Toronto Pearson, a déclaré : « En cette première Journée des travailleurs aéroportuaires, nous célébrons l'engagement indéfectible des travailleurs aéroportuaires partout au pays. Qu'il s'agisse des opérateurs d'équipement, du personnel de sécurité ou des administrateurs, les rôles au sein de l'aéroport Toronto Pearson et des aéroports du Canada sont essentiels pour assurer l'excellence pour nos passagers et notre collectivité. »

« Je remercie tous les travailleurs de l'aéroport Toronto Pearson pour le travail incroyable qu'ils accomplissent toute l'année, ce qui permet à l'aéroport le plus achalandé du pays de fonctionner sans problème, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Votre travail acharné et votre dévouement permettent aux familles et aux proches de rester en contact et jouent un rôle essentiel dans notre économie en soutenant les entreprises, en stimulant le tourisme et en facilitant le commerce international. »

« C'est formidable d'être à l'aéroport Toronto Pearson pour la toute première Journée des travailleurs aéroportuaires, une journée consacrée à célébrer les gens incroyables qui assurent le bon fonctionnement de nos aéroports et le transport de marchandises qui permettent aux entreprises de partout au pays de poursuivre leurs activités et de contribuer à notre économie, » a ajouté la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez. « Les employés et les travailleurs de l'aéroport Toronto Pearson sont essentiels pour s'assurer que les gens et les marchandises peuvent se déplacer en toute sécurité tant à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, et ils contribuent grandement à l'économie régionale et à la ville où tant de Mississaugiens vivent. Merci du travail que vous faites chaque jour pour soutenir les secteurs du tourisme, du commerce et des affaires du Canada, ainsi que la santé globale de notre économie. »

Pour commémorer cette journée, l'aéroport Toronto Pearson a lancé la campagne « Rendons Pearson possible ». Cette initiative met en lumière les emplois importants au sein de l'écosystème de l'aviation et présente des histoires uniques de membres réels du personnel, soulignant l'importance de leurs contributions. Les travailleurs aéroportuaires sont indispensables au fonctionnement du système de l'aviation du Canada, et la Journée des travailleurs aéroportuaires est l'occasion de leur exprimer notre sincère reconnaissance pour leur dévouement et leur engagement.

L'aéroport international Toronto Pearson est le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. En 2023, nous avons transporté 45 millions de passagers vers 195 destinations au Canada et dans le monde, offrant un service quotidien direct vers plus des deux tiers des économies mondiales.

L'aéroport Pearson et ses partenaires emploient 50 000 personnes dans l'ensemble de l'aéroport et contribuent à hauteur de 42 milliards de dollars par année à l'économie de l'Ontario en tant que deuxième zone économique en importance au Canada. Pour soutenir notre vision qui consiste à remettre la joie dans l'acte de voyager, nous nous lançons dans une démarche visant à faire de l'aéroport Toronto Pearson un chef de file mondial en matière de rendement aéroportuaire, de service à la clientèle et de durabilité.

