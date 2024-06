HaiLa remporte les prix "Startup of the Year" et "Rising Star" à Sensors Converge 2024 en Californie.





HaiLa Technologies Inc., une entreprise consacrée au développement de technologies Wi-Fi à très faible consommation d'énergie pour l'IoT, a l'honneur d'annoncer qu'elle a reçu les prix "Startup of the Year" et "Rising Star", à la conférence Sensors Converge 2024 à Santa Clara, Californie, reconnaissant les contributions et les progrès de l'entreprise dans le domaine des capteurs.

"Nous sommes absolument ravis et très honorés de recevoir ces récompenses lors des Best of Sensors Awards 2024. Notre équipe de technologues et de dirigeants de classe mondiale a travaillé sans relâche pour développer nos puces de communication RF. Les puces de HaiLa consomment de très faibles quantités d'énergie et sont capables de réduire et finalement d'éliminer le besoin de batteries dans les dispositifs de capteurs sans fil", a déclaré Patricia Bower, vice-présidente de la gestion des produits chez HaiLa.

Charlotte Savage-Pollock, fondatrice et directrice de l'innovation chez HaiLa, a été particulièrement reconnue avec le prix "Rising Star", mettant en lumière son leadership et sa vision innovante pour faire avancer la mission de l'entreprise. Elle continue de mener la charge de la prochaine génération de capteurs alimentés par l'énergie ambiante et la réduction de l'impact des déchets de batteries.

"Le fait que la technologie révolutionnaire de HaiLa soit reconnue par les juges prestigieux de Sensors Converge 2024 souligne l'importance de notre mission qui consiste à ouvrir la voie à une communication de capteurs sans batterie pour surveiller la santé de nos bâtiments, de nos villes, de nos proches et de notre environnement. Les autres participants à ce prix sont des leaders innovateurs dans leurs domaines respectifs, et nous sommes honorés de figurer parmi eux", a déclaré Charlotte Savage-Pollock.

Visitez HaiLa aujourd'hui à Sensors Converge, Centre des conventions de Santa Clara, stand 738.

À propos de HaiLa Technologies Inc.

Fondée en 2019 à Montréal, au Canada, HaiLa est une entreprise de semi-conducteurs et de logiciels sans usine qui développe des communications radio multi-protocoles à faible consommation (comme le Wi-Fi) pour les appareils IoT. Conçue à l'origine à l'Université de Stanford, HaiLa se concentre sur la mise à l'échelle durable de l'IoT à l'aide de méthodes complémentaires à la façon de recevoir et de transmettre les données, en supprimant le besoin de maintenance de la batterie et en exploitant des infrastructures sans fil existantes. Les clients et les partenaires sont axés sur la maison intelligente et l'automatisation des bâtiments, ainsi que sur les marchés de l'électronique grand public, de la téléphonie mobile, du secteur industriel, des transports, de la médecine et de l'agriculture.

HaiLa a obtenu un financement de 16,8 millions de dollars américains, notamment un financement non dilutif de Technologies du développement durable du Canada et de TechnoClimat Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.haila.io/.

26 juin 2024 à 13:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :