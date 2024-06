Porter fait plus que doubler sa capacité vers cinq destinations de la Floride cet hiver, et ajoute un service vers West Palm Beach





Porter Airlines répond à la forte demande pour ses services en doublant sa capacité vers la Floride cet hiver. Le nouvel horaire prévoit jusqu'à 126 départs hebdomadaires vers 14 itinéraires à partir de 4 aéroports de l'Est du Canada, soit Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax.

La gamme de destinations comprend Fort Lauderdale (FLL), Fort Myers (RSW), Miami (MIA), Orlando (MCO), Tampa (TPA) et West Palm Beach (PBI), une nouveauté. Un service saisonnier entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Palm Beach sera offert dès le 14 novembre, avec un vol aller-retour quotidien.

Le nouveau service qui relie l'aéroport international de Montréal-Trudeau (YUL) à Fort Lauderdale et Fort Myers sera inauguré cet hiver. Porter est la seule compagnie aérienne offrant un service entre Montréal et Fort Myers.

Le nouveau service sera également lancé cet hiver à partir de l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) vers Orlando et Tampa.

Le service au départ de l'aéroport Pearson de Toronto comprend jusqu'à 14 vols hebdomadaires vers Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando et Tampa, ainsi que 7 vols hebdomadaires vers Miami.

Le service au départ de l'aéroport international d'Ottawa (YOW) comprend quant à lui jusqu'à 14 vols hebdomadaires vers Fort Lauderdale et Orlando. Le nouveau service saisonnier sera offert dès décembre au départ d'Ottawa vers Fort Myers et Tampa, offrant jusqu'à quatre vols hebdomadaires.

Liaison Fréquence Date de début West Palm Beach Toronto-Pearson Jusqu'à 7 vols hebdomadaires 14 novembre 2024 Fort Lauderdale Toronto-Pearson Jusqu'à 14 vols hebdomadaires Toute l'année Ottawa Jusqu'à 14 vols hebdomadaires 27 octobre 2024 Montréal Jusqu'à 7 vols hebdomadaires 2 novembre 2024 Orlando Toronto-Pearson Jusqu'à 14 vols hebdomadaires Toute l'année Ottawa Jusqu'à 14 vols hebdomadaires Toute l'année Halifax Jusqu'à 7 vols hebdomadaires 6 décembre 2024 Miami Toronto-Pearson Jusqu'à 7 vols hebdomadaires 8 novembre 2024 Fort Myers Toronto-Pearson Jusqu'à 14 vols hebdomadaires 25 octobre 2024 Ottawa Jusqu'à 3 vols hebdomadaires 28 novembre 2024 Montréal Jusqu'à 4 vols hebdomadaires 29 novembre 2024 Tampa Toronto-Pearson Jusqu'à 14 vols hebdomadaires 27 octobre 2024 Ottawa Jusqu'à 4 vols hebdomadaires 22 novembre 2024 Halifax Jusqu'à 3 vols hebdomadaires 5 décembre 2024

Les passagers profiteront de l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter, qui surpasse celle des autres transporteurs, à bord de son aéronef Embraer E195-E2 de 132 places. La configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu. Des collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin servis dans des verres, sont offerts gratuitement et inclus dans toutes les classes tarifaires. Les passagers bénéficient également d'une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, dont la vitesse permet l'utilisation de plusieurs appareils et offre la possibilité de se divertir grâce à ses abonnements personnels à des services de diffusion en continu. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Il est possible de prendre des vols de correspondance au sein du réseau de Porter et à l'échelle mondiale par l'entremise de ses partenaires. Vous trouverez tous les détails sur l'horaire au www.flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« Notre service en Floride a reçu un accueil très chaleureux l'hiver dernier. Nous offrons maintenant à nos passagers davantage d'options de vol pour répondre à leurs plans de voyage en Floride cet hiver, y compris des départs à partir de quatre grands aéroports canadiens. Ce qui distingue l'expérience Porter des autres, c'est l'importance que nous accordons au style, à l'attention et au charme. Nous offrons une expérience économique supérieure inégalée en Amérique du Nord. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« Palm Beach International (PBI) est heureuse d'accueillir Porter dans ses installations. Le fait d'avoir une autre option de voyage pour se rendre à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), le plus achalandé du Canada, offre aux passagers de PBI un moyen facile et pratique de voyager, qu'ils y passent leurs vacances ou qu'ils rendent visite à leur famille ou amis, ou encore qu'ils se déplacent pour le travail. »

- Laura Beebe, directrice des aéroports, PBI

« Grâce à Porter Airlines qui a plus que doublé sa capacité pour les vols du Canada vers la Floride cet hiver, je suis ravie qu'encore plus de visiteurs puissent maintenant découvrir la beauté du Sunshine State. Cette expansion témoigne non seulement de la demande croissante pour des voyages vers nos destinations remarquables, mais elle permet également à un plus grand nombre de Canadiens de découvrir le charme unique, la culture dynamique et l'hospitalité chaleureuse de la Floride. »

- Dana Young, présidente et chef de la direction, VISIT FLORIDA

« Porter Airlines continue d'étendre son service au départ de YOW en augmentant la fréquence des vols vers Fort Lauderdale et Orlando, ainsi qu'en offrant de nouveaux vols sans escale vers Fort Myers et Tampa. Le hangar d'Ottawa récemment inauguré est un élément essentiel de cette croissance, car il fait de la région de la capitale du Canada un carrefour clé pour l'entretien de l'équipement, les activités de l'équipage et l'expansion du réseau. »

- Joel Tkach, vice-président du développement des affaires et du marketing

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit des nouveaux vols à destination de la Floride offerts par son partenaire Porter. Que ce soit par affaires ou pour profiter des plages, de l'océan et du temps ensoleillé des villes de Fort Lauderdale et de Fort Myers, les nouvelles routes de Porter offrent un éventail de possibilités pour les passagers au départ de YUL . Nous sommes très heureux de soutenir Porter dans l'élargissement de son offre de service transfrontalière, qui répond aux besoins de différents groupes de voyageurs. »

- Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'Aéroports de Montréal

« Orlando et Tampa sont les premières destinations américaines de Porter desservies depuis Halifax, et nous sommes ravis de participer à leur expansion en Floride cette année. Les Néo-Écossais de tous âges aiment les escapades hivernales. Qu'il s'agisse de vacances magiques à Disney ou d'un séjour de détente sur les plages de sable de la Floride, nous savons que les voyageurs profiteront de leur escapade en Floride sur les ailes de Porter. Merci, Porter Airlines, de votre investissement continu dans notre marché! »

- Joyce Carter, présidente-directrice générale, Administration de l'aéroport international d'Halifax

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

