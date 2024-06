Incendies de forêt - LEVÉE PARTIELLE DE L'INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ

Harnois Énergies (HÉ) est fière d'être la première entreprise à introduire un camion à hydrogène sur les routes du Québec. Ce véhicule du fabricant Nikola Corporation et fourni par ITD Industries représente un grand pas en avant pour l'industrie du...

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts modifiera l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 26 juin, à 12 h. La décision de lever cette interdiction sur une partie du territoire a été prise en...