Une fourgonnette bientôt en service à Pembroke, Ontario





PEMBROKE, ON, le 26 juin 2024 La Ville de Pembroke fait l'acquisition d'une fourgonnette accessible de huit places afin d'offrir aux membres de la communauté une autre option de transport en commun sûr et accessible. La nouvelle fourgonnette facilitera également le service porte-à-porte en hiver et offrira des heures de service plus étendues le dimanche.

Cet achat est rendu possible grâce à un investissement combiné de 164 788 $ des gouvernements fédéral et provincial et de la Ville de Pembroke.

Citations

« Le transport en commun facilite la vie de tout le monde. Nous sommes fiers de faire cet investissement qui aidera les résidents à se rendre là où ils doivent aller de façon sécuritaire et pratique. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Sous le leadership du premier ministre Ford, notre gouvernement fournit des services de transport en commun essentiels dans les collectivités de tout l'Ontario. Le nouveau Handi-Bus permettra aux résidents de Pembroke, quels que soient leurs capacités et leurs besoins, de continuer à bénéficier d'un service de transport porte-à-porte fiable. »

Ric Bresee, adjoint parlementaire au ministre des Transports

« Le Handi-Bus permet de fournir un service crucial aux les personnes âgées et aux personnes handicapées de Pembroke et de Laurentian Valley. Le fait de pouvoir élargir le service grâce à cette nouvelle fourgonnette est très important, car nous serons en mesure de mieux servir nos résidents. »

Ron Gervais, Maire de la Ville de Pembroke.

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 65 000 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de Ontario s'élève à 54161 $ et la Ville de Pembroke apporte 45 627 $.

. La contribution du gouvernement de s'élève à 54161 $ et la apporte 45 627 $. Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En Ontario , le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada a déjà permis d'approuver plus de 400 projets visant à améliorer le transport en commun. Le gouvernement fédéral s'est engagé à consacrer 6,5 milliards de dollars au programme, et le gouvernement provincial s'est engagé à verser 7,3 milliards de dollars.

, le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le a déjà permis d'approuver plus de 400 projets visant à améliorer le transport en commun. Le gouvernement fédéral s'est engagé à consacrer 6,5 milliards de dollars au programme, et le gouvernement provincial s'est engagé à verser 7,3 milliards de dollars. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé 3 milliards de dollars de financement permanent et prévisible du transport en commun par année, à compter de 2026.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Ontario

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

26 juin 2024 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :