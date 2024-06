Des ambitions fortes au service des mutuelles adhérentes et courtiers partenaires





PARIS, FRANCE / ACCESSWIRE / le 26 juin 2024 / Les assemblées générales de l'UNMI et d'UNMI'Mut se sont tenues le 18 juin dernier.

L'exercice 2023 s'est clos sur un chiffre d'affaires Groupe de 87,8M€ (contre 76,2M€ en 2022), en augmentation de +15,2% et un résultat bénéficiaire de 715 797€.

Ce chiffre d'affaires résulte des activités Prévoyance (46M€, en progression de 10%), Réassurance (22,6M€, en baisse de 21%), Santé (18,5M€, en progression de 250%) et Épargne Vie-Retraite (0,7M€, en baisse de 13%).

Le Groupe UNMI poursuit les actions engagées avec le plan stratégique « Equilibres 2026 » présenté l'an dernier. Les grands axes stratégiques définis visent à garantir un développement maîtrisé et piloté dans un contexte réglementaire impactant fortement l'assurance de personnes et où les équilibres techniques restent fragiles.

« Avec le plan d'action stratégique « Equilibres 2026 », le Groupe UNMI accentue son développement au service des mutuelles adhérentes et des courtiers partenaires» déclare Loredana Maïer, Directrice générale.

Le groupe prudentiel UNMI est constitué de l'Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, organisme à but non lucratif, lieu ouvert de rassemblement de mutuelles de toutes tailles et d'UNMI'Mut, mutuelle spécialiste des risques prévoyance. Notre ambition est de donner à nos adhérents les meilleures armes pour résister et conserver leur indépendance. Pour cela, nous mettons à leur disposition une gamme de produits performants et un large panel de services, développés en interne ou avec l'aide de nos partenaires.

