Skyhawk Therapeutics se dote de laboratoires ultramodernes sur son site de Bâle, en Suisse

BOSTON, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies à base de petites molécules conçues pour moduler les cibles critiques de l'ARN, a annoncé aujourd'hui son expansion dans de nouveaux laboratoires de pointe à Superlab Suisse, à Bâle, en Suisse.

« Skyhawk a déjà réalisé d'énormes progrès scientifiques sur son site de Bâle, en Suisse », a déclaré Sergey Paushkin, directeur scientifique de Skyhawk Therapeutics. « Ce nouvel espace nous aide à développer notre équipe scientifique de haut niveau et nos capacités, alors que nous nous efforçons de révolutionner le traitement des maladies et de développer des thérapies pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter au monde ».

« C'est une période passionnante pour Skyhawk », a déclaré Clint Musil, président-directeur général de Skyhawk Therapeutics. « Notre premier programme pour la maladie de Huntington progressant en clinique et notre deuxième programme, SKY-1214, étant en bonne voie pour entrer en clinique, nous avons doublé la surface de notre laboratoire à Bâle pour mener à bien une série de recherches sur de nouveaux médicaments prometteurs ». Superlab Suisse est un fournisseur de premier plan d'espaces de recherche innovants et le plus grand espace de laboratoire privé de Suisse, avec pour mission de fournir une infrastructure dynamique au secteur des sciences de la vie au niveau national. Skyhawk se réjouit de faire partie de ce pôle biotechnologique en plein essor à Bâle ».

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles thérapies à base de petites molécules conçues pour moduler des cibles ARN critiques et révolutionner le traitement des patients pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter au monde. L'expertise de Skyhawk en matière de découverte est ancrée dans sa plateforme propriétaire de découverte de médicaments, conçue pour évaluer, identifier et tester les cibles d'épissage de l'ARN et les petites molécules dans un large éventail de domaines thérapeutiques et d'états cliniques. Skyhawk a établi des collaborations avec BMS, Biogen, Genentech, Merck, Sanofi, Takeda, Vertex et Ipsen qui exploitent la nouvelle plateforme de Skyhawk dans des domaines thérapeutiques tels que les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes et l'oncologie. Pour plus d'informations, consultez le site www.skyhawktx.com.

À propos de la plateforme Skyhawk

La plateforme Skyhawk intègre quatre ensembles de données distincts et complémentaires dans des modèles d'apprentissage automatique à croissance rapide, accélérant ainsi le développement de médicaments candidats à base de petites molécules ciblant l'ARN sur un large éventail de cibles. SKYSTAR®, un système d'évaluation des cibles intégrant des données provenant d'ensembles de données bioinformatiques, structurelles et de biologie computationnelle publiques et propriétaires afin de hiérarchiser les cibles ARN de grande valeur. SKYLIBRARYtm, une bibliothèque unique, personnalisée et en expansion rapide de composés ciblant l'ARN. SKYSEQtm, un système de criblage multiplex exclusif qui teste simultanément des dizaines de cibles de grande valeur à travers une gamme de motifs structurels d'ARN afin d'identifier des composés sélectifs pour une cible de maladie spécifique. Et SKYAItm, notre ensemble d'outils d'apprentissage automatique qui intègre les données de SKYSTAR, de la chimie médicinale, des études animales, des données toxicologiques et des programmes cliniques pour piloter la prochaine génération de nouveaux modulateurs de l'épissage de l'ARN.

