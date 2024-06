Consultation publique sur le projet de norme relatif à la mesure de l'impact environnemental de la production d'hydrogène





QUÉBEC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et le Groupe CSA tiennent une consultation publique sur le projet de norme binationale (Canada-États-Unis) visant à mesurer l'impact environnemental de la production d'hydrogène. L'objectif de la norme est d'établir une méthodologie harmonisée à l'intention des producteurs, des distributeurs et des consommateurs d'hydrogène pour rendre compte du parcours de production et de l'intensité carbone de l'hydrogène. Ce processus de consultation fait suite à une consultation similaire réalisée aux États-Unis en mars et avril derniers. Les personnes intéressées par le sujet sont invitées à formuler des commentaires et des propositions pour améliorer le projet de norme jusqu'au 30 juillet 2024.

Les commentaires et les propositions doivent faire référence à un article précis du projet de norme et inclure une justification technique. Les documents pour soumettre des commentaires sur le projet de norme sont disponibles sur le site Web du Groupe CSA :

https://publicreview.csa.ca/Home/Details/5318

La nouvelle norme CAN/BNQ 1789-200 Méthodologie harmonisée pour communiquer les données relatives à la filière de production et à l'intensité carbone de l'hydrogène viendra définir les exigences qui permettront de communiquer l'information relative à l'intensité carbone inhérente à la production d'hydrogène de manière fiable et harmonisée. De plus, elle fournira des caractéristiques clés de la production de l'hydrogène telles que les types de matières premières et les sources d'énergie utilisées, la quantité d'eau consommée, la géographie de la chaine d'approvisionnement et les modes d'approvisionnement.

La norme vise à faciliter la reconnaissance des méthodes et des sources de production d'énergie à faible intensité carbone à la fois au Canada et partout dans le monde. Cette norme pourrait permettre aux producteurs dont les projets présentent une faible intensité carbone de se démarquer et d'améliorer leur attrait commercial. Ce projet est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) du Québec avec le support du Conseil canadien des normes (CCN).

« Les systèmes informels qui sont présentement utilisés pour décrire la production d'hydrogène en fonction de l'intensité carbone des chaines d'approvisionnement ne font pas consensus. Ce projet de norme vise à déterminer la manière dont l'hydrogène doit être évalué, nommé et identifié pour apporter de la cohérence sur les marchés de manière à contribuer à la décarbonation de la production d'énergie et de certains procédés industriels. »

- Isabelle Landry, directrice principale du BNQ

Toutes les propositions et les commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique seront analysés par les membres du comité de normalisation responsable de l'élaboration de la norme et les ajustements au document jugés nécessaires seront faits en vue de la publication de la norme, prévue au printemps 2025.

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

26 juin 2024 à 12:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :