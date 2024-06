CIMA+ ACCUEILLE MIKE MURRAY EN TANT QUE DIRECTEUR DU BUREAU DE LIVRAISON DE PROJETS À VANCOUVER





VANCOUVER, BC, le 26 juin 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Mike Murray au sein de son équipe, à compter du 24 juin. Basé à Vancouver, M. Murray assumera le rôle de directeur du bureau de livraison de projets pour les services de la firme à BC Hydro & Power Authority (BC Hydro), plus particulièrement en matière d'ingénierie en transport et distribution d'électricité. Dans ce rôle clé, il veillera à la réussite des projets et à l'amélioration de la prestation de services.

Mike Murray se démarque par ses compétences en matière de gestion de grands projets d'investissement et d'équipes pluridisciplinaires. Sa vaste expérience du cycle de vie des projets, y compris la construction d'installations de transmission à haute tension, lui a inculqué une approche méthodique de la gestion de projet, garantissant ainsi que les projets sont bien planifiés et menés à bien.

«?La vision stratégique et le leadership de Mike Murray aideront nos clients à fournir des services et des projets de qualité dans le respect des délais et des budgets. Son expertise est un ajout précieux à notre équipe?», a déclaré Christine Lavoie, vice-présidente principale, Gestion de projet, chez CIMA+.

«?Je suis ravi de me joindre à l'équipe de CIMA+ et de contribuer à la croissance de l'entreprise et à la réalisation de projets pour nos clients?», a déclaré Mike Murray, directeur, bureau de projets, chez CIMA+.

Cette nomination reflète la volonté de l'entreprise d'attirer les meilleurs talents et son engagement indéfectible en faveur du développement durable et de l'énergie propre.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3?200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

