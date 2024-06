Paiements Canada nomme Susan Hawkins présidente et chef de la direction





Forte d'une solide expertise de l'industrie en matière d'innovation des paiements, Susan Hawkins dirigera Paiements Canada tout au long de son parcours de modernisation continue en partenariat avec l'écosystème des paiements, à compter du 12 août 2024.

OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil d'administration de Paiements Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Susan Hawkins au poste de présidente et chef de la direction de Paiements Canada. Elle entrera en fonction le 12 août 2024.

« Nous sommes ravis de nommer Susan Hawkins présidente et chef de la direction de Paiements Canada », a déclaré Garry Foster, président du Conseil d'administration de Paiements Canada. « Susan est une experte de l'industrie, et son expérience englobe le leadership national et international en matière de paiements de détail et commerciaux. Sa passion pour l'innovation en matière de paiements et son leadership collaboratif éprouvé appuieront notre élan alors que nous modernisons les systèmes de paiement du Canada. »

Pendant plus de cinq ans, Mme Hawkins a été chef mondiale, Paiements d'entreprise et première vice-présidente, Paiements aux États-Unis, Groupe Banque TD, où elle a dirigé la modernisation et la gouvernance de l'infrastructure de paiement et des produits de paiement en collaboration avec des équipes aux États-Unis et au Canada. Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi joué un rôle central dans la création et la commercialisation d'une solution de paiement en temps réel. Tout au long de sa carrière, Mme Hawkins a également occupé des postes de direction au sein de Fidelity Global Information Services et de l'entreprise de solutions de paiement Metavante. Elle a siégé au Conseil d'administration de Paiements Canada de 2020 à 2023, et siège au conseil d'administration de la Clearing House Payments Corporation depuis 2019.

« Je me réjouis à l'idée de diriger l'équipe de Paiements Canada et de travailler en collaboration avec nos membres et nos intervenants pour continuer de favoriser l'élan du parcours d'innovation en matière de paiements au Canada », a déclaré Susan Hawkins, nouvelle présidente et chef de l'exploitation de Paiements Canada. « Il s'agit d'une période stimulante et charnière pour Paiements Canada et l'industrie compte tenu des progrès réalisés pour élargir l'accès aux systèmes de paiement du Canada grâce à la récente sanction royale des modifications à la Loi canadienne sur les paiements, qui élargiront l'admissibilité à Paiements Canada, et alors que Paiements Canada dirige la phase finale d'un nouveau système de paiement en temps réel "fait pour le Canada". Je suis heureuse d'aider Paiements Canada à bâtir l'avenir des paiements pour le Canada en partenariat avec l'écosystème des paiements. »

Lorsque Mme Hawkins entrera en fonction, Kristina Logue, coprésidente-directrice générale par intérim, reprendra ses fonctions de directrice financière et Jude Pinto, coprésident-directeur général par intérim, reprendra ses fonctions de chef de la mise en oeuvre.

« Au nom du Conseil d'administration, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Kristina et à Jude pour leur leadership exceptionnel pendant cette période de transition », a déclaré M. Foster. « Paiements Canada a une excellente équipe de direction qui travaillera en étroite collaboration avec Susan pour harmoniser le travail essentiel d'exploitation sécuritaire des systèmes de paiement nationaux du Canada et la mise en oeuvre du système de paiement en temps réel avec la vision que Susan apporte. Sa nomination marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Paiements Canada. »

À PROPOS DE PAIEMENTS CANADA

Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour toutes les personnes vivant au Canada en fournissant l'infrastructure dans le cadre de laquelle les paiements sont compensés et réglés entre les institutions financières. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2023, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 112 billions de dollars, soit plus de 450 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant.

