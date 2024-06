La confiance des travailleurs à l'égard du marché du travail augmente tandis que la moitié des professionnels recherchent de nouveaux emplois





50 % des professionnels ont des plans de recherche d'emploi pour le deuxième semestre de l'année, ce qui nous ramène à un niveau que nous n'avions pas vu depuis le début de 2023.

Un rapport révèle quels professionnels sont les plus susceptibles de changer d'emploi

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - La moitié des professionnels canadiens ont commencé à chercher un nouvel emploi ou prévoient de le faire au deuxième semestre de 2024, selon une nouvelle étude de Robert Half, un cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises. À titre comparatif, 41 % des travailleurs ont déclaré avoir l'intention de chercher un nouvel emploi au cours de la même période l'an dernier.

Plans de recherche d'emploi par génération

Génération Juillet 2023 Juin 2024 Génération Z 64 % 69 % Millénariaux 49 % 47 % Génération X 39 % 44 % Baby-boomers 22 % 40 %

Principaux facteurs qui motivent la recherche d'emploi

Selon l'étude, les principaux facteurs qui poussent les travailleurs à chercher de nouveaux emplois sont les suivants :

Un salaire plus élevé (60 %) De meilleurs avantages sociaux et accessoires (50 %) Plus de flexibilité (32 %) Un titre de niveau supérieur (31 %)

Quant à ceux qui ne sont pas à la recherche de nouvelles possibilités, le fait d'aimer leur équipe et la culture de leur entreprise et de ne pas vouloir perdre le niveau actuel de flexibilité dont ils jouissent est la principale raison pour laquelle ils ne veulent pas changer d'emploi.

« À mesure que les perspectives économiques ont évolué, l'optimisme des professionnels à l'égard du marché du travail a également évolué, a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half au Canada. Les travailleurs ont confiance en leurs capacités et à l'égard des possibilités qui s'offrent à eux, en particulier ceux qui possèdent des compétences et de l'expérience recherchées ».

Les travailleurs demeurent confiants malgré les difficultés

Près de six répondants sur dix (58 %) ont déclaré que leur principal défi lorsqu'ils présentent une demande d'emploi est de mettre au point un curriculum vitæ qui se démarque. Parmi les autres obstacles auxquels ils font face, ils notent le manque de transparence sur le plan salarial dans l'offre d'emploi (54 %) et le manque de temps pour chercher et postuler un emploi (50 %).

Cependant, 78 % des répondants, qu'ils recherchent activement un emploi ou non, affirment qu'ils ont confiance en leurs capacités et qu'ils ont pris des mesures pour accroître leur valeur et leur employabilité en acquérant de nouvelles compétences.

Facteurs qui freinent la recherche d'emploi

Les employeurs doivent être conscients des erreurs potentielles qui peuvent les empêcher d'attirer les meilleurs talents. Les travailleurs interrogés estiment qu'ils perdraient de l'intérêt pour un poste pour les motifs suivants :

Titre ne correspondant pas à l'expérience/aux études requises dans la description (39 %)

Obligation de travailler sur place sans possibilité de travail à distance (39 %)

Responsabilités professionnelles, rapports hiérarchiques et cheminement de carrière vagues ou déraisonnables (36 %)

Découvrir que le taux de rotation des employés est élevé (34 %)

Constater qu'aucune échelle salariale n'est indiquée dans la description d'emploi (32 %)

Mme Vasilopoulos a ajouté : « Bien que l'optimisme soit élevé, les chercheurs d'emploi continuent de faire face à des défis sur le marché du travail, et ils doivent adopter une approche stratégique dans leur recherche d'emploi. De plus, les employeurs qui cherchent à attirer les meilleurs talents devraient s'assurer que leurs processus d'embauche, leurs régimes de rémunération, leurs avantages accessoires et avantages sociaux soient concurrentiels et correspondent à ce que les travailleurs recherchent ».

Pour en savoir davantage sur la confiance des travailleurs et pour des conseils sur la recherche d'emploi, téléchargez le document sur le panorama de la recherche d'emploi en 2024 : Panorama de la recherche d'emploi en 2024?: Planifier votre prochaine décision de carrière.

À propos de l'étude

Les données sont tirées d'un sondage élaboré par Robert Half et mené par une firme de recherche indépendante en avril 2024. Le sondage contient les réponses de 600 travailleurs âgés de 18 ans et plus et de plus de 200 recruteurs dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

26 juin 2024 à 11:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :