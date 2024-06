Asia Tech : Navigating the Noise - New Street Research accueille Peter Vogel au sein de son équipe





NEW YORK, 26 juin 2024 /CNW/ - New Street Research a le plaisir d'annoncer que Peter Vogel s'est joint à l'équipe de Pierre Ferragu à titre de spécialiste des produits technologiques mondiaux pour offrir un nouveau produit, « Asia Tech : Navigating the Noise ».

Dans ce poste nouvellement créé, Peter renforcera la recherche exceptionnelle à long terme de notre équipe technologique grâce à son expertise dans la chaîne d'approvisionnement asiatique. Nous effectuerons de nombreuses visites mondiales chaque année, rencontrerons des entreprises pertinentes de la chaîne d'approvisionnement, et organiserons des appels virtuels et des tournées de présentation à visée informative. Le nouveau produit vise à aider nos clients à établir des liens, à s'y retrouver dans tout ce bruit et à rester concentrés sur les thèmes à long terme qui stimulent la technologie. Nos tournées uniques et personnalisées découvriront des noms négligés, offrant de nouvelles perspectives sur de multiples thèmes.

« Peter apporte à notre équipe de recherche des connaissances approfondies de la chaîne d'approvisionnement technologique et une capacité remarquable à synthétiser l'information entre les secteurs et les régions. « Nous sommes ravis de l'accueillir; il rendra nos recherches plus pertinentes et exploitables pour un large éventail d'investisseurs. »

- Pierre Ferragu, associé directeur, New Street Technology Infrastructure.

Peter compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la technologie, dont 14 ans en Asie. Il a notamment occupé des postes de direction chez Raymond James, JNK Securities, CLSA et The Boston Company Asset Management.

Notre première tournée en Asie aura lieu du 9 au 20 septembre, à Taïwan, en Corée et en Asie du Sud-Est. Nous vous enverrons sous peu une invitation officielle avec l'horaire disponible. Veuillez communiquer avec nous ou nous envoyer un message à [email protected] pour en savoir plus.

Nous sommes ravis que Peter se joigne à New Street Research et à notre équipe mondiale des technologies pour offrir ce nouveau produit qui se distingue à nos clients.

