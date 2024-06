Distribution d'arbres et découverte du parc du Bois-de-Coulonge





QUÉBEC, le 26 juin 2024 /CNW/ - En plus d'offrir des aménagements horticoles et des boisés exceptionnels, le parc du Bois-de-Coulonge est un joyau de notre patrimoine. La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) convie le public à une journée découverte de ce lieu inspirant et riche en histoire ce vendredi 28 juin dans le cadre de La capitale s'anime !

« Après avec accueilli les Mosaïcultures en 2022, le parc du Bois-de-Coulonge a été le théâtre d'importants travaux au cours des derniers mois afin d'améliorer l'expérience des usagers et des visiteurs. Cette journée d'activités est une initiative qui permettra à la population de renouer avec ce site d'exception au coeur de notre capitale », indique Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la CCNQ,

Dès 11 h, des arbres (lilas japonais) seront distribués aux visiteurs et visiteuses du parc qui pourront profiter de nouveaux aménagements à la suite d'importants travaux de 3,7 M$ amorcés l'automne dernier. Des horticulteurs et horticultrices de la CCNQ seront sur place pour vous prodiguer de précieux conseils. Quelque 200 arbres seront offerts gratuitement au public tant qu'il y en aura.

L'historien et animateur bien connu Denis Angers vous convie à une conférence où vous pourrez tout savoir sur le parc du Bois-de-Coulonge et ses habitants au fil des siècles. Dès 15 h, vous en apprendrez plus sur l'origine de l'ancienne châtellenie et la transformation de cet ancien domaine sous les régimes français puis anglais. Cette conférence d'une heure se tiendra à la salle des Lieutenant-Gouverneurs, dans le bâtiment des anciennes écuries. Il est conseillé d'arriver tôt pour profiter de cette activité unique et gratuite.

Prenez part également à nos visites commentées du parc du Bois-de-Coulonge qui seront offertes par nos guides durant cinq fins de semaine cet été. Les départs se feront à l'heure les samedis et dimanches de 10 h à 17 h à partir du centre d'interprétation. Cette activité de découverte du parc et de ses jardins se tiendra aussi exceptionnellement le vendredi 28 juin.

Pour obtenir plus de détails sur notre programmation et l'horaire des différentes activités offertes jusqu'à la fin septembre, la CCNQ vous invite à consulter la programmation estivale de son offre événementielle sur son site Web capitale.gouv.qc.ca. Venez profiter de lieux exceptionnels de la capitale et de la nature en ville.

