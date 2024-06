Aider les collectivités à prévenir et à réduire les méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes





GLACE BAY, NS, le 26 juin 2024 /CNW/ - Aucune collectivité au Canada n'a été épargnée par les méfaits liés à la consommation de substances, l'approvisionnement en drogues illicites toxiques et la crise de surdoses. Il est essentiel d'oeuvrer à la prévention de la consommation de substances, en particulier chez les jeunes, notamment en offrant aux jeunes en difficulté un soutien ciblé au sein de leur communauté.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 3,1 millions de dollars dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes afin de réduire les méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes dans des collectivités de partout au Canada.

Cet investissement comprend une somme de 868 000 $ destinée à soutenir sept projets en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario et en Nouvelle-Écosse en vue de mettre en oeuvre et d'adapter le modèle de prévention islandais (MPI) au Canada. Ce modèle, dont l'approche collaborative en matière de prévention des méfaits de la consommation de substances chez les jeunes est reconnue à l'échelle internationale, repose sur une approche communautaire visant à s'attaquer aux causes profondes de la consommation de substances. Les projets seront menés en collaboration avec diverses collectivités et divers secteurs, notamment des Premières Nations, des écoles, des fournisseurs de services, des dirigeants communautaires et des jeunes ayant une expérience vécue, et contribueront à évaluer le modèle MPI dans le contexte canadien.

En outre, le Renison University College (affilié à l'Université de Waterloo) recevra un financement de 2,25 millions de dollars pour diriger le nouveau Carrefour Développement et échange de connaissances (DEC) pour la prévention de la consommation de substances chez les jeunes. Le Carrefour DEC offrira des conseils et des formations sur la mise en oeuvre du MPI au Canada, dirigera une communauté de pratique pancanadienne sur la prévention de la consommation de substances chez les jeunes, et organisera des activités visant à faciliter la mise en commun de renseignements, de connaissances et de pratiques exemplaires parmi les projets.

La prévention et la réduction des méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes grâce au Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes constituent un élément essentiel de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Le travail essentiel se poursuit en collaboration avec l'ensemble des ordres de gouvernement, des partenaires, des communautés autochtones, des intervenants, des personnes ayant une expérience vécue et des organisations locales pour réduire les dommages liés à la consommation de substances, veiller à ce que les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin, et ultimement, sauver des vies.

Citations

« Nous travaillons pour remédier aux causes profondes de la consommation de substances chez les jeunes et pour prévenir les méfaits. Nous savons que les liens avec les services de soutien communautaires contribue à réduire, voire à prévenir, les méfaits liés à la consommation de substances. Nous devons aux jeunes - et à toute la population canadienne - de nous assurer qu'ils bénéficient d'un accès équitable aux services dont ils ont besoin en matière de santé mentale et de consommation de substances. Et ces organismes feront une réelle différence pour les jeunes dans leurs communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes ravis que le Carrefour DEC, situé au Renison University College, ait été sélectionné par l'Agence de la santé publique du Canada pour appuyer la mise en oeuvre du modèle de prévention islandais au Canada. Mise sur pied en 2019, l'équipe du Carrefour DEC a appuyé plus de 60 projets liés à la santé mentale d'un bout à l'autre du pays. Cette nouvelle initiative de financement permettra d'accroître la capacité des collectivités à aider leurs jeunes de manière concrète et saine. »

Wendy Fletcher

Présidente et vice-chancelière, Renison University College

« Cette injection de fonds pour la mise en oeuvre du modèle de prévention islandais à Glace Bay et à New Waterford renforcera la résilience des collectivités en mettant à la disposition de nos enfants et de nos jeunes des stratégies efficaces, des ressources essentielles et des systèmes de soutien pour les aider à relever les défis actuels auxquels ils sont confrontés, ce qui cadre parfaitement avec notre mission, qui est de susciter l'espoir et de favoriser un avenir plus prometteur chez les milliers d'enfants et de jeunes du Cap-Breton. »

Trevor Denhartogh

Directeur général par intérim, Undercurrent Youth Centres

« Le Bureau de santé publique de Haldimand-Norfolk est ravi de recevoir un financement dans le cadre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes de l'Agence de la santé publique du Canada. Cette subvention servira de catalyseur pour mobiliser les partenaires communautaires, les parents et les jeunes dans le cadre du modèle de prévention islandais. Ce travail de collaboration aura un effet concret et durable sur la santé et le bien-être des jeunes de Haldimand et de Norfolk. »

Syed Shah

Directeur de la santé publique, The Haldimand-Norfolk Health

« Dans le cadre de notre travail dans le nord de la Colombie-Britannique, nous avons écouté des jeunes nous faire part de leurs rêves et de leurs idées concernant des espaces inclusifs et des possibilités d'intégration dans la communauté susceptibles de favoriser leur bien-être et de créer chez eux un sentiment d'appartenance et d'attachement. Un jeune a déclaré que « dans un monde parfait, l'espace sûr de chacun est sa maison - mais à défaut d'un tel espace, les jeunes ont besoin d'un « port d'attache » où ils peuvent nouer des liens avec des personnes sûres. » Nous espérons que chaque collectivité du nord de la Colombie-Britannique deviendra un espace sûr, où les jeunes pourront grandir, apprendre et s'épanouir. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de mettre en oeuvre le modèle de prévention islandais dans le nord de la Colombie-Britannique, car cela nous permettra de collaborer avec les jeunes et les partenaires communautaires afin de garantir un avenir radieux aux jeunes. »

Chantelle Wilson

Cadre responsable, Child and Youth Service Network, Northern Health

« Les méfaits liés à la consommation de substances, notamment la crise des opioïdes, constituent l'un des problèmes les plus préoccupants que la collectivité de Peterborough ait jamais connu. Cette nouvelle subvention importante favorisera la collaboration au sein des collectivités, ce qui permettra de mieux prévenir les méfaits liés à la consommation de substances chez les jeunes et d'améliorer l'état de santé de ces derniers. »

Dr Thomas Piggott

Médecin hygiéniste et président-directeur général, Bureau de santé publique de Peterborough

Faits en bref

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour améliorer l'accès aux services de traitement et de réduction des méfaits fondés sur des données probantes, financer des activités de sensibilisation, de prévention et de réduction de la stigmatisation, et soutenir des initiatives de recherche et de surveillance visant à orienter nos mesures d'intervention.

a investi plus d'un milliard de dollars pour améliorer l'accès aux services de traitement et de réduction des méfaits fondés sur des données probantes, financer des activités de sensibilisation, de prévention et de réduction de la stigmatisation, et soutenir des initiatives de recherche et de surveillance visant à orienter nos mesures d'intervention. Dans le cadre des nouveaux investissements annoncés dans le Budget 2023, le gouvernement du Canada prévoit également un montant de plus de 359 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, qui continuera de guider le travail du gouvernement pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Cela comprend une somme de 144 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, qui servira à financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions en santé fondées sur des données probantes.

prévoit également un montant de plus de 359 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, qui continuera de guider le travail du gouvernement pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Cela comprend une somme de 144 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances, qui servira à financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions en santé fondées sur des données probantes. Le Budget 2024 propose un financement de 150 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Santé Canada pour un fonds de traitement d'urgence, qui sera offert aux municipalités et aux communautés autochtones afin d'offrir une intervention rapide aux besoins émergents et essentiels liés à la crise des opioïdes.

pour un fonds de traitement d'urgence, qui sera offert aux municipalités et aux communautés autochtones afin d'offrir une intervention rapide aux besoins émergents et essentiels liés à la crise des opioïdes. Les sept bénéficiaires de financement qui reçoivent des subventions ont été sélectionnés dans le cadre de l'invitation à soumettre une demande de financement au titre du Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes de l'Agence de la santé publique du Canada .

Produits connexes

Liens connexes

