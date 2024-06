Venture Global lance son premier navire à partir d'une flotte de GNL à la fine pointe de la technologie





ARLINGTON, Virginie, le 26 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global a annoncé le lancement réussi de son premier navire de GNL, le Venture Gator, lors d'une cérémonie qui a eu lieu au chantier naval de Samsung Heavy Industries à Geoji-si, en Corée du Sud. Le Venture Gator est le premier des neuf transporteurs de GNL de la flotte de Venture Global à être construit en succession rapide dans trois chantiers navals en Corée du Sud au cours des 24 prochains mois, qui transporteront du GNL des États-Unis vers de multiples partenaires et destinations mondiales. Le navire utilise la meilleure technologie environnementale et d'efficacité de sa catégorie et sera principalement alimenté par le gaz naturel liquéfié de Venture Global. Le Venture Gator et progressivement les huit autres navires de la flotte commenceront à servir nos partenaires mondiaux en Europe et en Asie à compter de cet automne.

« Venture Global est fière d'avoir lancé son premier navire, le Venture Gator de SHI en Corée. Le président Biden s'est engagé à accroître l'approvisionnement en GNL en Europe, et nous sommes heureux d'être en mesure de continuer à soutenir ces efforts grâce à une flotte de transport maritime en pleine croissance, détenue, exploitée et contrôlée en propriété exclusive par Venture Global. « Grâce à ces navires, nous augmenterons la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel grâce à du GNL à faible coût livré directement à nos alliés partout dans le monde, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global.

Le Venture Gator est un navire de 174 000 mètres cubes, faisant partie d'une flotte de pointe qui met en valeur les technologies propres les plus récentes de l'industrie pour le transport du GNL dans le monde. La nouvelle conception de la coque; la reconditionnement à bord (pour le gaz liquéfiant qui a bouilli en transit); les systèmes de lubrification à l'air (qui expulsent les bulles d'air de la coque pour réduire la friction à travers l'eau); un générateur d'arbre auxiliaire (qui réduit le nombre de génératrices auxiliaires en mer) et les systèmes de recirculation des gaz d'échappement (pour réduire le méthane) font de la flotte de nouveaux transporteurs de GNL de Venture Global l'une des plus propres de l'océan aujourd'hui.

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé la production de GNL en janvier 2022. L'entreprise construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de 60 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au monde. L'entreprise développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL

