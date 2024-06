La Slovénie fête ses 10 restaurants étoilés au guide Michelin : Hi?a Franko conserve ses trois étoiles. Le restaurant Milka en conserve deux et Pavus gagne une nouvelle étoile





LJUBLJANA, Slovénie, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- La gastronomie slovène a franchi une nouvelle étape. Dans le Guide Michelin 2024 pour la Slovénie, le nombre de restaurants répertoriés est passé à 63, soit quatre de plus que l'année précédente. Cela place la Slovénie parmi les superpuissances gastronomiques de l'Europe. Cinq nouveaux restaurants ont reçu le Bib Gourmand pour leur excellent rapport qualité-prix. Huit restaurants ont reçu une étoile verte pour leur durabilité, ce qui fait de la Slovénie le premier pays européen en termes de nombre d'étoiles vertes Michelin par habitant.

Le Guide Michelin a distingué les meilleurs restaurants slovènes pour la cinquième fois consécutive, réaffirmant ainsi la qualité supérieure, la durabilité et la diversité de la gastronomie slovène. Hi?a Franko, sous la direction de la chef Ana Ro?, continue de briller avec trois étoiles Michelin. Ce qui distingue encore plus Hi?a Franko, c'est son étoile verte, qui souligne son engagement en faveur du développement durable. Cette double reconnaissance place Hi?a Franko dans un groupe restreint de 33 restaurants dans le monde entier qui ont reçu les deux distinctions. Ana Ro? est également l'une des huit femmes chefs au monde à détenir trois étoiles Michelin et l'un des deux chefs au monde à combiner trois étoiles Michelin et l'étoile verte.

Parmi les autres restaurants remarquables, Milka , dirigé par le chef David ?efran, conserve ses deux impressionnantes étoiles Michelin. Le guide met également en avant huit restaurants récompensés d'une étoile Michelin, dont le nouveau venu Pavus Restaurant, dirigé par le chef Mark Pav?nik. En outre, huit restaurants ont obtenu une prestigieuse étoile verte Michelin, avec Galerija Okusov et le chef Marko Magajne comme nouveau récipiendaire. Dans la catégorie Bib Gourmand, dix restaurants ont été récompensés pour leur excellence, les nouveaux venus Faladur Restaurant & Winebar, Kodila, Lalu, Majerca Restaurant et Triangel Restaurant rejoignant la liste. Découvrez les étoiles Michelin en Slovénie en suivant ce lien .

Depuis que la Slovénie a accueilli sa première édition du guide Michelin en 2020, la scène culinaire a connu le succès. La première année, , cinq restaurants ont été récompensés par une étoile et un par deux étoiles. En 2021, ce nombre a augmenté avec six restaurants recevant une étoile et un autre obtenant deux étoiles. En 2022, le nombre de restaurants ayant reçu une étoile est passé à neuf, un restaurant ayant conservé son statut de deux étoiles. En 2023, la Slovénie a fêté son premier restaurant trois étoiles, ainsi qu'un restaurant deux étoiles et sept autres une étoile.

Découvrez la gastronomie slovène sur TasteSlovenia.

