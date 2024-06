Accord annonce deux nouvelles facilités de financement stratégiques





Accord Financial Corp. (TSX ? ACD) (la « société ») a annoncé aujourd'hui avoir mis en place deux nouvelles facilités de financement pour soutenir sa division de prêts aux petites entreprises canadiennes et BondIt Media Capital (« BondIt »), sa branche de financement médiatique basée aux États-Unis. Les deux facilités offrent un coût de financement plus compétitif par rapport aux fonds qu'elles remplacent. L'annonce fait suite à la révision des initiatives stratégiques précédemment indiquée par la société, y compris les efforts pour générer des capitaux supplémentaires afin de soutenir la croissance du portefeuille.

Au Canada, la société a annoncé la clôture d'une titrisation privée dont l'agent est une compagnie d'assurance-vie du Fortune 500, notée AA par Standard & Poor's. Le crédit de 40 millions de dollars permet à l'organisation de diversifier ses sources de financement afin de soutenir la croissance de son portefeuille canadien. Cette titrisation privée offre un financement à terme pour un pool amortissable de prêts aux petites entreprises accordés par Accord. « Obtenur un financement de 40 millions de dollars d'un partenaire financier de renom dans cet environnement économique témoigne de la réputation et des normes de souscription d'Accord », a déclaré Simon Hitzig, président et PDG d'Accord.

Parallèlement, BondIt a annoncé la clôture d'une nouvelle facilité de crédit de 60 millions de dollars américains de Keystone National Group, un fonds de crédit privé et une société de conseil en investissement basée à Salt Lake City. Cette facilité remplace et augmente une précédente facilité de crédit qui avait été nécessaire à la croissance de BondIt au cours des six dernières années. À propos de la nouvelle relation de financement, Matthew Helderman, PDG et cofondateur de BondIt, a déclaré : « Cette facilité plus grande et plus flexible nous permettra de saisir des opportunités de croissance dans le paysage en pleine évolution du cinéma, de la télévision et des médias, à une époque de changements inédits. Nous respectons l'équipe de Keystone depuis de nombreuses années et nous sommes ravis de l'avoir à bord pour la prochaine phase de croissance. »

En ce qui concerne l'avenir, M. Hitzig a ajouté : « Ces étapes importantes étant franchies, nous nous tournons vers d'autres initiatives stratégiques visant à créer de la valeur pour les actionnaires au cours de l'année 2024. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique d'Amérique du Nord offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes, y compris le financement sur actifs, l'affacturage, le financement des stocks, le crédit-bail d'équipement, le financement du commerce et le financement des films et des médias. En tirant parti de notre combinaison unique de solidité financière, d'expérience approfondie et de réflexion indépendante, nous créons des solutions financières à succès pour les PME afin que nos clients puissent prospérer.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « expression du futur », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « croit », « continue », « prévoit » ou une terminologie similaire. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse incluent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations, croyances, attentes ou intentions de la direction concernant la situation financière de la société, et la durée de la suspension du dividende trimestriel annoncée en novembre 2023. Les déclarations prospectives sont basées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes et des éventualités commerciales, économiques et concurrentielles significatives. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris la capacité de la société à rétablir les dividendes et ces risques identifiés dans les dépôts périodiques d'Accord auprès des régulateurs de valeurs mobilières canadiens. Voir la plus récente notice annuelle d'Accord et la plus récente analyse par la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière pour une discussion détaillée des facteurs de risque affectant Accord. Ces informations prospectives reflètent le meilleur choix de la direction basé sur les informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs pourraient varier de façon notable. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations ou informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 10:25

