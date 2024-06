Modernisation de la station de pompage sanitaire Cedarwood à Tecumseh





TECUMSEH, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - La station de pompage sanitaire Cedarwood sera modernisée grâce à un investissement de 3,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), comme l'a annoncé le député Irek Kusmierczyk.

Les travaux comprennent le renforcement de l'infrastructure existante à l'aide de matériaux modernes. La station de pompage sanitaire Cedarwood a été construite en 1972 et dessert une zone de 920 hectares à Tecumseh. Moderniser la station de pompage aidera à garantir la sécurité des résidents en atténuant le risque d'inondation des sous-sols qui fait partie des répercussions des changements climatiques à Tecumseh.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat équivaut à entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

« Dès ma première journée de député de Windsor--Tecumseh, j'ai rencontré le maire McNamara pour discuter des principales priorités de la Ville de Tecumseh. Comme les événements météorologiques violents surviennent de plus en plus souvent, il a été souligné que le financement des infrastructures par le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes est un besoin essentiel. Depuis 2019, nous avons consacré plus de 15 millions de dollars de fonds fédéraux à la modernisation d'infrastructures renforçant la résilience de la Ville aux inondations et protégeant les résidences et les entreprises des répercussions de ces inondations. L'investissement annoncé aujourd'hui s'appuie sur la formidable collaboration entre notre gouvernement fédéral et la Ville, qui a permis d'effectuer plusieurs investissements records pour les résidents de Tecumseh, notamment plus de 4 millions de dollars de financement provenant du Fonds pour accélérer la construction de logements pour aider à construire davantage de logements abordables. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles,et député de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous nous réjouissons de l'investissement du gouvernement fédéral dans la station de pompage sanitaire Cedarwood. Ce financement de 3,6 millions de dollars ne représente pas seulement une modernisation de notre infrastructure, mais une étape cruciale vers une collectivité plus de résiliente et plus durable. En modernisant cette station de pompage, nous réduisons considérablement les risques d'inondation des sous-sols et des autres répercussions du changement climatique. »

Gary McNamara, maire de Tecumseh

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,5 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 96 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les administrations locales, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Le total des coûts admissibles du projet doit s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

