NielsenIQ (NIQ) collabore avec SPAR International pour offrir des services Spaceman dans le monde entier

NielsenIQ (NIQ), leader mondial des informations sur les consommateurs, est fier d'annoncer sa collaboration stratégique avec SPAR International BV, qui rend possible l'intégration des services NIQ Spaceman. NIQ proposera ses services de gestion de l'espace aux bureaux de pays de SPAR dans le monde entier, dans le but d'améliorer la position sur le marché de tous les partenaires de l'entreprise de vente au détail.

SPAR est le plus grand groupe de bénévoles de détaillants et de grossistes indépendants au monde, qui travaillent en partenariat sous la marque SPAR. Le groupe comprend plus de 13 984 magasins dans plus de 48 pays. SPAR International BV est responsable du développement du réseau SPAR dans le monde entier et du développement de la compétitivité, de la productivité et de la rentabilité de ses partenaires détaillants et grossistes.

La gamme NIQ Spaceman libère un processus de planogramme intégré et automatisé grâce à divers modules afin de répondre aux besoins du client, en analysant les performances et les opportunités de tous les planogrammes de façon à permettre une meilleure prise de décision en matière de merchandising. L'intégration des données relatives aux planogrammes aux systèmes de réapprovisionnement et aux autres systèmes commerciaux permet de rationaliser les opérations quotidiennes et d'améliorer l'efficacité.

« Cette collaboration représente une formidable possibilité pour nous d'aider tous les bureaux de pays de SPAR à optimiser leur espace de vente et à favoriser la croissance sur les différents marchés. Forts de notre expérience avec certains partenaires par le passé, nous avons pu stimuler la croissance grâce à des stratégies efficaces de gestion de l'espace », déclare Simon Trott, responsable de l'analyse chez NIQ

Avec l'évolution constante des assortiments et des préférences des consommateurs, la technologie joue un rôle essentiel dans la création des planogrammes. NIQ Spaceman est largement utilisé dans 79 pays, par plus de 2 000 fabricants et détaillants de produits de grande consommation et d'autres produits. L'utilisation de ce logiciel a permis aux clients de NIQ d'améliorer leurs ventes de 10 à 35 %, d'optimiser leur assortiment et de réduire leurs stocks de 10 à 30 %.

« Nous sommes heureux de collaborer avec NIQ pour que nos bureaux de pays puissent accéder à cette solution. Le logiciel innovant de NIQ Spaceman permet à nos partenaires d'exploiter la puissance des données et de prendre des décisions éclairées sur l'attribution de l'espace, l'agencement et le placement des produits. Cette collaboration souligne notre engagement envers nos partenaires en leur fournissant des solutions de pointe qui favoriseront leur succès ». déclare Tom Rose, chef des opérations chez SPAR International

Pour plus d'informations à propos des services de NIQ Spaceman, veuillez cliquer ici.

À propos de NIQ :

NielsenIQ (NIQ) est le leader mondial de la Consumer intelligence (veille de la clientèle), qui offre la compréhension la plus globale du comportement d'achat des consommateurs en révélant de nouvelles voies de croissance. NIQ a fusionné avec GfK en 2023, unissant les deux leaders du secteur pour atteindre une portée mondiale incomparable. Aujourd'hui, NIQ est présent dans plus de 95 pays et couvre 97 % du PIB. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs - fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe - NIQ offre la Full Viewtm.

26 juin 2024 à 10:05

