Le gouvernement du Canada annonce quatre nominations au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada





OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le ministre Sean Fraser a annoncé aujourd'hui la nomination de Janis Byrne, Elisabeth Hivon, Vince Gasparro et Hari Subramaniam au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Ces nouveaux membres apporteront au conseil d'administration leur vaste expérience en matière de développement de projets, de gestion des risques, de droit, d'investissement durable, d'administration des affaires, de financement de projets et de partenariats public-privé.

Ces nominations ont été effectuées dans le cadre du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

Jane Bird continuera à superviser le conseil d'administration à titre intérimaire jusqu'à ce qu'un président soit nommé par le gouverneur en conseil. Elle a été un membre clé du conseil d'administration depuis sa nomination en novembre 2017.

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Janis Byrne, Elisabeth Hivon, Vince Gasparro et Hari Subramaniam au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada. Leur expérience sera un atout considérable tandis que la BIC continue d'investir dans des projets d'infrastructure qui permettront de construire davantage de logements, de créer de nouveaux emplois, de soutenir la croissance économique du pays et de faire en sorte que le Canada atteigne son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Je me réjouis à l'idée de travailler avec eux au cours des prochaines années pour réaliser ces priorités. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

À propos de la BIC

En tant que société d'État, la BIC est dirigée par un conseil d'administration indépendant et rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. En mobilisant les capitaux et l'expertise du secteur privé, la BIC améliore l'utilisation des fonds publics en investissant dans des projets d'infrastructure d'intérêt public qui génèrent des revenus.

En collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et les investisseurs privés, la BIC fait progresser les projets d'infrastructure au Canada qui produisent des résultats d'intérêt public pour les Canadiens, comme la contribution à la croissance économique durable et à long terme du Canada, le soutien aux infrastructures qui aident à construire davantage de logements, le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et l'amélioration de la connectivité.

