ERM et OPTEL s'associent pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'établissement de rapports

LA VILLE DE QUÉBEC, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- OPTEL, leader mondial des solutions de traçabilité de bout en bout, a annoncé un partenariat stratégique avec ERM, le plus grand spécialiste mondial du conseil en développement durable. Ce partenariat vise à combiner les efforts en vue de fournir aux entreprises une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement et des capacités d'établissement de rapports, tout en accélérant l'intégration de la durabilité.

Ce partenariat a été conclu alors que les entreprises sont de plus en plus contraintes de surveiller et de rendre compte des performances de leur chaîne d'approvisionnement conformément aux nouvelles réglementations environnementales telles que le règlement de l'UE relatif à la déforestation (EUDR), la directive de l'UE relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et le passeport numérique de produit (DPP).

En intégrant la technologie de traçabilité avancée d'OPTEL à l'expertise d'ERM en matière de durabilité des entreprises et des produits, ce partenariat permettra non seulement aux clients de répondre aux exigences réglementaires, mais les aidera également à améliorer les performances de leurs chaînes d'approvisionnement en vue d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

Florent Bouguin, directeur de la technologie (CTO) du groupe OPTEL, a déclaré : « Ce partenariat avec ERM vient soutenir notre mission qui consiste à faire progresser la transparence et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. En intégrant les technologies de traçabilité d'OPTEL à l'expertise d'ERM en matière de développement durable, nous permettons à nos clients de dépasser les attentes réglementaires et d'atteindre efficacement leurs objectifs de développement durable. »

Annette Koehler, responsable de la durabilité des produits et de la circularité chez ERM, a déclaré : « En tirant parti des capacités numériques avancées d'OPTEL, ce partenariat permettra aux entreprises d'intégrer une plus grande visibilité et une plus grande transparence dans leurs chaînes d'approvisionnement tout en répondant aux exigences croissantes en matière de rapports. »

Kushal Mashru, responsable des partenariats stratégiques chez ERM, a déclaré : « Nos clients se tournent de plus en plus vers ERM pour obtenir de l'aide afin d'améliorer les performances de leur chaîne d'approvisionnement et de prouver la durabilité de leurs produits. »

« Notre partenariat avec OPTEL reflète notre engagement en faveur du développement d'un écosystème de partenaires en phase avec les besoins de nos clients. Nous sommes impatients de collaborer pour aider les entreprises à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement en fonction des attentes croissantes des clients et des exigences réglementaires. »

À propos d'OPTEL

Depuis 35 ans, OPTEL Group développe des technologies de traçabilité pour diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, les métaux et minéraux, les batteries, les aliments et boissons, l'agrochimie ainsi que les produits de grande consommation. De la matière première au consommateur, nos solutions garantissent la conformité réglementaire et permettent d'optimiser les performances de la chaîne d'approvisionnement. Optchain, notre plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, favorise la conformité ESG et la transparence des cycles de vie des produits. TrackSafe fournit des solutions de fabrication avec des systèmes de sérialisation, d'agrégation et de vision par IA, tandis que Verify Brand se concentre sur la traçabilité en aval, la conformité aux réglementations gouvernementales et la prévention de la contrefaçon. OPTEL, qui jouit d'une confiance mondiale, suit des milliards de produits chaque année pour le compte de grandes marques. Fondée en 1989, OPTEL est une entreprise certifiée B Corp qui possède son siège au Canada, ainsi que des installations en Allemagne, en Irlande, en Inde et au Brésil.





Pour en savoir plus, rendez-vous sur optelgroup.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Youtube, Twitter.

À propos d'ERM

Le développement durable est notre métier.

En tant que plus grand cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable au monde, ERM s'associe à ses clients pour mettre en oeuvre le développement durable rapidement et à grande échelle, en déployant une combinaison unique de capacités de transformation stratégique et d'exécution technique. Cette approche aide les clients à accélérer l'intégration de la durabilité à tous les niveaux de leur activité.?

Forte de plus de 50 ans d'expérience, l'équipe diversifiée d'ERM, composée de plus de 8 000 experts répartis dans 40 pays et territoires, aide ses clients à créer des solutions innovantes pour relever leurs défis en matière de développement durable, en dégageant des opportunités commerciales qui répondent aux besoins d'aujourd'hui tout en préservant les opportunités pour les générations futures.??

Cliquez ici pour en savoir plus.??

