Avis public - Des médicaments injectables non autorisés vendus illégalement sur les sites Web Quadragen et Advanced Research peuvent présenter de graves risques pour la santé





Résumé

Produit : Médicaments peptidiques injectables non autorisés vendus sur les sites Web Quadragen et Advanced Research, associés à la société Quad Inc.

Médicaments peptidiques injectables non autorisés vendus sur les sites Web Quadragen et Advanced Research, associés à la société Quad Inc. Problème : Produits de santé - Produits non autorisés; Sécurité des produits

Produits de santé - Produits non autorisés; Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous les avez utilisés et que vous êtes inquiet pour votre santé. Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies agréées. Lisez les étiquettes des produits pour vous assurer que la vente des produits de santé a été autorisée par Santé Canada .

Produits visés

Problème

Santé Canada avise les consommateurs de ne pas acheter de médicaments injectables non autorisés sur les sites Web Quadragen et Advanced Research (www.quadragen.io/ et www.advancedresearch.bio/), car ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Les médicaments injectables non autorisés présentent des risques importants pour la santé en raison du potentiel d'infection, de réactions allergiques et d'autres effets néfastes.

Les deux sites Web sont associés à Quad Inc., une société située à Beloeil, Québec. Santé Canada a saisi chez Quad Inc. des peptides injectables ainsi que des médicaments non autorisés pour le culturisme. À la demande de Santé Canada, la société a cessé de faire la promotion et de vendre des produits de santé non autorisés, et a retiré les sites Web Quadragen et Advanced Research.

Les peptides remplissent une série de fonctions importantes dans le corps. Les médicaments injectables à base de peptides sont souvent commercialisés pour la musculation, la lutte contre le vieillissement ou l'amélioration des performances athlétiques. Certains peptides peuvent être produits pour être utilisés dans des médicaments. La plupart des peptides synthétiques injectables sont réglementés en tant que médicaments sur ordonnance au Canada et nécessitent une ordonnance d'un professionnel de la santé agréé. Les médicaments sur ordonnance devraient être utilisés uniquement sur les conseils et sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des conditions spécifiques et peuvent provoquer des effets secondaires graves.

La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale. Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur sécurité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir des ingrédients, des additifs ou des contaminants à haut risque, figurant ou non sur l'étiquette.

En cas de problèmes de sécurité additionnels, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et informera le public si nécessaire.

Ce que vous devez faire

N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. Soyez conscient des risques liés à l'achat de produits de santé en ligne.

Suivez les directives municipales ou régionales sur la manière d'éliminer les produits chimiques et autres déchets dangereux ou retournez le produit à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé convenablement.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vous assurer que Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

