Comviva est nommé Visionnaire dans le rapport 2024 Gartner® Magic Quadranttm sur l'IA appliquée aux prestataires de services de communications dans les opérations client et commerciales





NEW DELHI, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que Visionnaire dans le rapport 2024 Gartner Magic Quadrant sur l'IA appliquée aux prestataires de services de communications dans les opérations client et commerciales.

Gartner définit le marché de l'IA dans les opérations clients et commerciales des prestataires de services de communications (CSP) comme des produits commerciaux prêts à l'emploi (COTS). Il s'agit soit de capacités intégrées dans des applications de technologie opérationnelle (OT) spécifiques aux CSP (telles que les canaux, le CRM et d'autres applications de système de soutien commercial [BSS]), soit d'applications horizontales indépendantes du secteur qui fournissent aux CSP des opérations commerciales et de gestion de la clientèle basées sur l'IA/l'apprentissage machine (ML). Les opérations client et commerciales des CSP font référence au marketing, aux ventes, à l'acquisition de clients, au parcours client, à la facturation et à la gestion des recettes, à l'assurance des recettes et à la gestion des risques qui y sont liés. Les produits d'IA couvrent la préparation des données, la gestion du cycle de vie des algorithmes et leur application à la clientèle et aux opérations commerciales des CSP.

La vision de Comviva est de révolutionner le secteur des télécommunications en exploitant le pouvoir de transformation de l'IA et de l'IA générative. Avec des cas d'utilisation de l'IA à travers ses solutions MobiLytixtm et BlueMarble, Comviva permet aux entreprises de créer, de gérer et de fournir une personnalisation en temps réel, des expériences client contextualisées et un commerce axé sur l'intelligence à l'échelle. Comviva est reconnue pour ses compétences en matière de création de contenu, pour la génération de langage naturel, pour l'intelligence décisionnelle et pour l'apprentissage automatique.

« Pour prospérer dans l'économie numérique d'aujourd'hui, les entreprises doivent accélérer l'adoption de l'IA et des technologies numériques connexes. Nos plateformes intelligentes sont l'atout principal de Comviva car elles offrent des expériences personnalisées et un engagement tout au long du parcours du client », a déclaré Rajesh Chandiramani, PDG de Comviva. « Nous sommes enthousiasmés par cette reconnaissance, car nous pensons qu'elle affirme notre orientation stratégique et notre leadership dans la révolution des télécommunications grâce à l'IA. La position solide de Comviva dans le quadrant valide notre engagement et nos progrès dans l'utilisation des technologies de pointe dans nos solutions afin d'offrir des expériences exceptionnelles à nos clients ».

Comviva intègre des technologies d'IA de pointe dans son portefeuille complet de produits, favorisant l'innovation, améliorant les expériences des clients et optimisant les opérations commerciales pour les fournisseurs de services de communications (CSP) dans le monde entier.

Source : Gartner Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, par Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4 juin 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Contact

Sundeep Mehta,

+91()9910030732,

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/4760440/Comviva_Logo.jpg

26 juin 2024 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :