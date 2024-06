Le ministre Miller souligne les investissements du budget 2024 pour soutenir les arts du spectacle locaux et l'équité pour chaque génération





MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Les communautés en croissance ont besoin de plus d'infrastructures. Les installations communautaires, comme les bibliothèques et les centres culturels et récréatifs, sont des espaces essentiels où les Canadiens peuvent se réunir entre voisins. C'est pourquoi, dans le Budget de 2024, le gouvernement fédéral s'est engagé à investir dans les villes et les villages de tout le pays.

Aujourd'hui, à Montréal, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le gouvernement fédéral investira 31 millions de dollars sur deux ans dans le Fonds du Canada pour la présentation des arts - dont 800 000 $ de cette somme serviront à soutenir la TOHU, un théâtre d'arts de la scène à Montréal, et les programmes de cirque époustouflants du Festival Montréal Complètement Cirque.

Le festival permettra à tous de faire l'expérience du cirque et de célébrer les paysages et les sons de Montréal, plaque tournante mondiale des arts du cirque. Pendant 11 jours, les salles, les rues, les parcs et même les trottoirs deviendront des scènes où se produiront des artistes de haut vol de Montréal et du monde entier. Non seulement cet investissement soutient nos artistes locaux, mais il crée également des emplois, stimule le tourisme et rassemble nos communautés pour qu'elles profitent du dynamisme de la scène artistique et culturelle montréalaise.

Cela s'ajoute aux investissements prévus dans le Budget de 2024 qui feront de nos collectivités des lieux plus sûrs et plus sains pour vivre, travailler et élever une famille. Le Budget de 2024 rend également le système fiscal canadien plus équitable pour toutes les générations en réduisant l'avantage fiscal sur les gains en capital, afin que nous puissions nous permettre de construire quatre millions de logements supplémentaires, de rendre gratuits les médicaments contraceptifs et contre le diabète, de donner à chaque Canadien l'accès aux soins dentaires, d'offrir des services de garde d'enfants à raison de 10 dollars par jour, et plus encore. Il s'agit de construire un Canada plus équitable où chaque génération peut avancer.

« En soutenant la TOHU et nos artistes locaux, nous investissons de manière significative dans nos industries culturelles, qui sont des moteurs essentiels de notre économie. Le secteur des arts et de la culture ne se contente pas d'enrichir nos vies, il crée aussi des emplois, stimule le tourisme et soutient les entreprises locales. Il s'agit d'une partie vivante et dynamique de notre société qui mérite notre soutien indéfectible. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous apprécions que le gouvernement du Canada reconnaisse l'impact positif de la culture chez les citoyens. Cet appui important nous permet d'assumer en partie l'augmentation importante des couts de diffusion tout en permettant à Montréal de rayonner comme capitale internationale des arts du cirque. »

- Stéphane Lavoie, Directeur général et de la programmation, TOHU

« La TOHU est un organisme qui joue un rôle central dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Lorsque notre gouvernement soutient des projets comme le Festival Montréal Complètement Cirque, il contribue non seulement à créer des emplois et à soutenir notre industrie touristique, mais il soutient aussi toute notre communauté. »

- Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard--Saint-Michel

Dans le Budget de 2024, le gouvernement assure l'équité pour toutes les générations grâce à un plan de logement qui comprend : la construction de près de 4 millions de nouveaux logements; l'élargissement du filet de sécurité sociale du Canada pour que la vie coûte moins cher et que les Canadiens obtiennent les soins de santé dont ils ont besoin; l'investissement dans l'innovation et la productivité pour créer de bons emplois et stimuler la croissance économique.

Le plan d'équité fiscale du gouvernement rend possibles ces investissements dans les plus jeunes générations en augmentant l'impôt sur les gains en capital pour 0,13 % des Canadiens, quelle que soit l'année, afin de générer 19,4 milliards de dollars de nouvelles recettes sur cinq ans.

L'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital devrait également générer d'importantes nouvelles recettes pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, l'équivalent de jusqu'à 60 % des nouvelles recettes fédérales (11,64 milliards de dollars sur cinq ans). Pour les provinces et les territoires, ces nouvelles recettes peuvent être utilisées pour raviver chaque génération en réalisant des investissements transformateurs dans le logement, les soins de santé, l'éducation, la garde d'enfants, l'infrastructure et plus encore.

