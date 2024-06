La direction provinciale de T.-N./Lab. réalise un rapatriement et une commémoration d'une importance historique





OTTAWA, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir récemment participé au rapatriement de la France de la dépouille d'un soldat terre-neuvien inconnu, la direction de Terre-Neuve-et-Labrador de La Légion royale canadienne se prépare à ce qui sera une autre activité commémorative très émouvante.

« Je suis profondément ému par les actions de nos camarades de la direction de Terre-Neuve-et-Labrador, a avoué Bruce Julian, président de la Direction nationale. Leur vision et leur persévérance dans la réalisation de ce projet auront un impact durable et positif sur cette province et toucheront également tous les citoyens du Canada et d'ailleurs. »

En mai, une délégation canadienne spéciale s'est rendue en France pour recevoir la dépouille d'un soldat inconnu de la Première Guerre mondiale, originaire de Terre-Neuve, et qui a servi à Beaumont-Hamel en France, et ce, à une époque où Terre-Neuve était un dominion autonome au sein de l'Empire britannique et ne faisait pas encore partie du Canada.

« De nombreux Canadiens ne savent pas l'importance des sacrifices consentis durant cette guerre par un contingent relativement important de soldats de cette région », a tenu à souligner Berkley Lawrence, président sortant de la direction de Terre-Neuve-et-Labrador et premier vice-président de la Direction nationale de la Légion. Lui-même un vétéran, il a profondément été ému par ce rapatriement. M. Lawrence affirme que d'avoir été témoin de la réception de la dépouille du soldat inconnu de la part des militaires français l'aura particulièrement touché au plus profond de son être.

« J'ai ressenti toutes sortes d'émotions, et beaucoup plus encore que je ne l'aurais imaginé, a-t-il déclaré, et je les ressens encore. » Le grand-père de Lawrence a servi pendant la Première Guerre mondiale, notamment lors de la bataille de la Somme, puis à Gueudecourt, dans le nord de la France, où se trouve aujourd'hui un monument commémoratif en l'honneur des soldats terre-neuviens.

Le 1er juillet, le soldat inconnu sera inhumé au Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve, monument qui, à l'occasion de son 100e anniversaire, sera à nouveau inauguré. Ces événements ont été planifiés et seront exécutés en étroite collaboration avec tous les niveaux de gouvernement et d'autres partenaires.

En préparation depuis plusieurs années, l'idée de ce double projet ambitieux aura été celle de l'ancien président de la direction de T.-N./Lab. et ancien combattant Frank Sullivan. Il estimait qu'il fallait rendre hommage à tous les Terre-Neuviens et Labradoriens qui ont servi, et dont certains demeurent inconnus ? et reposent ailleurs dans le monde.

« J'ai vraiment pensé qu'il était important pour Terre-Neuve-et-Labrador et notre pays de ne jamais oublier les sacrifices consentis par une grande partie de la population de notre province pendant les deux guerres mondiales, avant même qu'elle ne rejoigne le Canada en 1949 », de rappeler Frank Sullivan. Selon lui, le soldat inconnu symbolisera à jamais tous les habitants de la province qui ont donné leur vie en servant dans les différents corps de l'armée et dans les services d'appui respectifs. « Les descendants et les supporters de ceux qui ont servi, qui sont morts et qui reposent aujourd'hui dans des tombes portant l'inscription ?Connu de Dieu seulement', pourront désormais leurs rendre hommage en personne à notre Monument commémoratif national de guerre », de conclure M. Sullivan.

M. Sullivan a travaillé en étroite collaboration avec M. Lawrence et d'autres personnes pour aider à planifier les éléments du rapatriement et de la commémoration à venir. Le Monument commémoratif national de guerre de cette province rend hommage aux sacrifices et au service collectifs de tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont servi.

Du 28 au 30 juin, le soldat inconnu reposera dans le hall d'entrée de la partie Est de l'édifice de la Confédération à St. John's, et le grand public sera invité à lui rendre hommage. Le 1er juillet, Jour du Souvenir à Terre-Neuve, le soldat inconnu sera porté à son dernier repos au pied du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve. L'inauguration du monument rénové, qui surplombe le port, là même où se tient le service annuel du Jour du Souvenir, aura lieu à la même date.

Joignez-vous à nous le 1er juillet à 7 h 30 HNE sur Facebook pour suivre en direct la cérémonie d'inhumation du Soldat inconnu de Terre-Neuve. Suivez le tout ici.

Centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve ? En savoir plus

Royal Newfoundland Regiment ? En savoir plus

Direction provinciale de Terre-Neuve/Labrador de la Légion ? En savoir plus

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : [email protected] / 343-540-7604 ? Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Linkedin.com/company/royalcanadianlegion

26 juin 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :