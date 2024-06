H2O Innovation et Cycle Capital procèdent à la clôture initiale d'un fonds de 30 M$ dédié aux entreprises technologiques innovantes du secteur de l'eau





H 2 O Innovation Inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») et Cycle Capital annoncent la clôture initiale du Fonds Cycle H2O, un fonds de capital de risque d'une taille cible de 30 millions de dollars dédié à l'investissement dans les entreprises technologiques innovantes du secteur de l'eau. Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, a agi à titre d'investisseur principal. Boann Capital, le Fonds Climat du Grand Montréal, The Atmospheric Fund et un certain nombre de bureaux familiaux et d'investisseurs privés sont également commanditaires du fonds.

Le Fonds Cycle H2O vise à soutenir le développement et la commercialisation d'entreprises en amorçage et en démarrage, du Québec et de l'Est du Canada, qui opèrent dans le domaine des technologies de l'eau (agriculture durable, chimie verte et du traitement des eaux, technologies numériques liées à l'eau, procédés industriels et de conservation de l'eau), afin de répondre au besoin croissant de solutions en phase de commercialisation.

Sous la direction de Simon Olivier, associé sénior chez Cycle Capital, le Fonds Cycle H2O tirera parti de l'expérience de plus d'une décennie que Cycle Capital a acquise dans l'investissement de capital de risque en technologies climatiques à l'échelle mondiale, ainsi que de l'expertise d'H 2 O Innovation dans développement et la commercialisation de solutions de traitement de l'eau à l'échelle internationale.

« Pour bâtir une économie verte et durable, on doit accélérer le développement et la mise en marché de technologies propres. Avec son investissement dans le Fonds Cycle H2O, notre gouvernement offre au Québec de demain des solutions innovantes pour une utilisation intelligente de son eau », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Les technologies innovantes sont nécessaires afin de nous adapter et de lutter efficacement contre les changements climatiques. C'est particulièrement vrai pour l'eau, une richesse collective que le Québec cherche activement à préserver. Nous avons d'ailleurs annoncé des sommes records afin de garantir, entre autres, un financement adéquat, prévisible et soutenu à des initiatives visant à assurer la protection, la restauration et la mise en valeur de l'eau par l'entremise du Fonds bleu. L'investissement annoncé aujourd'hui en appui à la création du Fonds Cycle H2O est un autre exemple de l'engagement ferme de notre gouvernement en faveur de l'eau, mais aussi de la volonté du Québec de contribuer activement aux efforts mondiaux pour la protection et la gestion durable de cette précieuse ressource », a indiqué Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

« L'expérience de Cycle Capital dans le secteur des technologies climatiques nous a démontré le pouvoir transformateur des fonds de capital de risque spécialisés pour relever certains des défis environnementaux les plus pressants. Avec le Fonds Cycle H2O, nous élargissons notre champ d'action pour inclure l'eau, un secteur mûr pour une transformation et confronté à des enjeux majeurs, comme la pénurie d'eau. Nous sommes impatients de voir l'impact que ce fonds aura sur le secteur mondial de l'eau », a déclaré Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital.

« Depuis notre création en 2000, notre vision de la résolution des problèmes croissants et complexes liés à l'eau est claire : fournir des technologies et des solutions de pointe aux clients municipaux et industriels au Canada et à l'étranger. Cependant, le manque de sensibilisation du public et de la communauté des investisseurs en général, ainsi que l'absence de plateformes d'investissement spécialisées dans le domaine de l'eau au Canada nous ont donné du fil à retordre à nos débuts. Aujourd'hui, nous voulons partager nos connaissances et notre expérience avec de nouveaux "entrepreneurs de l'eau" désireux de développer des technologies et d'opérer au sein d'un secteur qui ne connaîtra jamais de ralentissement : l'eau. L'opportunité de combiner capital et expérience dans ce fonds s'inscrit parfaitement dans notre volonté de soutenir les entreprises dans leurs phases d'amorçage et de croissance », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H 2 O Innovation.

H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez H 2 O Innovation.

Cycle Capital

Cycle Capital est une plateforme de capital-risque de premier plan dans les technologies climatiques. Fondée en 2009, Cycle Capital investit à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie dans des entreprises en croissance qui commercialisent des solutions aux principaux défis écologiques mondiaux et contribuent à une transition nette zéro. Cycle Capital est le fondateur de Cycle Momentum ? accélérateur + moteur d'innovation ouverte. Cycle Capital a développé une méthodologie d'évaluation ESG et impact intégrée au processus d'investissement depuis la phase de pré-investissement jusqu'à la sortie de l'entreprise du portefeuille. Pour plus d'informations sur CycleH2O, visitez le site : Cycle H2O - Cycle Capital

26 juin 2024

